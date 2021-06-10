Громади, які пройшли попередній відбір, отримають гроші з держбюджету для проведення тендерів, після чого провайдери почнуть облаштовувати інтернет.

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Проєкту дозволить вперше підключити до інтернету 3,6 тисячі сіл. Йдеться про школи, дитячі садки, бібліотеки, будинки культури тощо.

Окрім того, для кожного з цих об’єктів за рахунок субвенції буде забезпечене покриття Wi-Fi, завдяки чому кожен учень чи відвідувач зможе скористатися швидкісним інтернетом.

У Мінцифри наголошують, що всі заклади, який будуть підключати за кошти субвенції, отримають безкоштовний швидкісний інтернет до кінця 2022 року.

Результати розподілу коштів, а також перелік громад та сіл, кількість закладів, які отримають підключення – можна переглянути за посиланням.

До слова, в Україні планують переглянути викладання інформатики в школах. Тому дітей з вересня 2021 року будуть навчати інформатики ще з початкових класів, і робитимуть це за допомогою ігор.