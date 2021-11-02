Відповідна заява освітянина обурила Луцького міського голову Ігоря Поліщука. Він звернувся до директора департаменту освіти Луцької міської ради Віталія Бондаря.

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Поліщук попросив Бондаря нагадати директору гімназії, що така зверхня поведінка може мати відповідні наслідки.

Міський голова Луцька наголосив, що дізнався про ситуацію з сюжету, який вийшов на одному з телеканалів. Слова директора гімназії обурили політика до глибини душі.

Поліщук наголосив: усе, що відбувається в освітньому закладі, стосується директора.

Якщо ми будемо чути фрази типу "мене це не стосується", і у нас будуть, вибачте, отакі барини, які сидітимуть в кабінеті, а діти будуть в той час мерзнути, то ми будемо розривати контракт з такими директорами,

– наголосив Поліщук.

Скандал у школі Ужгорода

У школі №6 в Ужгороді спалахнув скандал через харчування учнів.

Батьки розповіли, що страви готують з найдешевших продуктів та використовують мінімум м'яса.

Зокрема, навіть у котлети додають хліб та воду.

Водночас батьки заявили, що платять чималі гроші за харчування дітей

Допис з телеграм-каналу "ЛУЧАНИ":

"Сидять в кабінеті, а діти мерзнуть": луцький мер пригрозив директору школи розірванням контракту

На території Луцької гімназії № 4 стався порив на тепломережі, утім директор освітнього закладу Олександр Мишковець сказав, що, мовляв, його це не стосується. Така поведінка обурила Луцького міського голову Ігоря Поліщука.

Очільник міста звернувся до директора департаменту освіти Луцької міської ради Віталія Бондаря з проханням попередити директора школи про можливі наслідки такої зверхньої поведінки.

"Я дивився сюжет на одному із телеканалів, де директора запитали, що сталося, а він відповів, що, мовляв, це не його проблеми, і це його не стосується. Я хочу, щоб ви донесли до директорів усіх шкіл міста про те, що все, що відбувається на території школи, стосується директора. Якщо ми будемо чути фрази типу «мене це не стосується», і у нас будуть, вибачте, отакі барини, які сидітимуть в кабінеті, а діти будуть в той час мерзнути, то ми будемо розривати контракт з такими директорами", – сказав міський голова.