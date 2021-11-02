"Сідатимете на свічку з презервативом": офіцера львівського ліцею звільнили за знущання з учнів

Вихователя львівського військового ліцею Ігоря Ніконова вдруге звільнили за знущання з учнів. Офіцер лаявся на ліцеїстів, принижував та погрожував фізичною розправою.

Ігор Ніконов понад 5 років пропрацював у Львівському державному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут. Вперше його звільнили у вересні 2020 року.

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Вихователь військового ліцею принижував учнів

У рішенні щодо Ігоря Ніконова мовиться, що він систематично принижував ліцеїстів – лаявся до них та погрожував фізичною розправою. Чоловік працював на посаді офіцера-вихователя з 2016 року. У вересні 2020 року керівництво ліцею вирішило звільнити Ніконова через скарги учнів. Проте вихователю вдалося поновитися на посаді через суд. Однак своєї поведінки він не змінив.

У травні 2021 року учні 10-г класу написали скарги на Ніконова. Ліцеїсти розповіли про його агресивну поведінку. Зокрема, 11 травня під час самостійної підготовки вихователь лаявся на учнів та казав, що якщо вони не дотримуватимуться його вимог, то "сідатимуть на свічку з презервативом", "смоктатимуть" та "надягатимуть презерватив на паличку". Окрім цього, Ніконов обзивав ліцеїстів, показував непристойні жести та зневажливо висловлювався щодо євреїв.

Один з учнів у своєму поясненні написав, що вихователь "прирівнював ліцеїстів до кроликів, які ї***ся". У примітці хлопець додав, що не може дослівно вказати усі цитати Ніконова, адже соромиться таке писати. За словами учнів, вихователь погрожував їм фізичною розправою та хвалився тим, що неодноразово копав ліцеїстів.

Інший учень розповів, що Ніконов змусив його 25 разів віджатись від землі, вважаючи, що хлопець недостатньо готується до уроків. Загалом на знущання поскаржились 22 ліцеїсти.



Ніконова вдруге звільнили з військового ліцею / Фото ZAXID.NET

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Вихователя вдруге звільнили

Учні звернулися до класної керівнички Оксани Новотної та розповіли їй про агресивну поведінку Ніконова. Пізніше ліцеїсти написали пояснювальні записки керівництву навчального закладу, де вказали, як саме вихователь їх принижував.

За словами Новотної, коли офіцер у 2016 році прийшов у ліцей, діти чомусь почали називати його "батон". Спершу складалось враження, що чоловік є досить відповідальним.

Проте потім стало зрозуміло, що він не робить так, щоб діти вчилися, а викликає у них страх. Коли його дали вихователем до мого 10 класу уже цього року, я була дуже розчарована, бо це людина, яка не вміє комунікувати ні з вчителями, ні з учнями,

– додала вчителька.

Під час службової перевірки у ліцеї Ніконов відмовився надати письмові пояснення щодо лайки та приниження учнів. Після проведення службового розслідування 14 травня начальник навчального закладу Юрій Гусар вдруге звільнив вихователя. Однак чоловік знову подав до суду, щоб повернутись на свою посаду.

Личаківський районний суд 6 жовтня 2021 року розглянув позов офіцера. Під час засідання Ніконов зізнався, що лаявся до ліцеїстів. Він пояснив свої дії тим, що "готує їх до майбутньої роботи в силових структурах". Офіцер попросив суд не зважати на пояснення неповнолітніх учнів, позаяк їх брали без дозволу батьків.

Суддя Григорій Жовнір відмовив чоловікові у поновленні на посаді, адже він не довів незаконність свого звільнення. За українським законодавством, Ніконов ще може оскаржити це рішення в апеляції.

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Ніконов відмовлявся змінювати свою систему виховання

Начальник військового ліцею, полковник Юрій Гусар розповів, що раніше, окрім Ніконова, в навчальному закладі працювали й інші вихователі, які використовували доволі жорсткі методи виховання. Однак навіть вони не дозволяли собі настільки зневажливо ставитись до учнів. Гусар зазначив, що, коли він прийшов до ліцею у 2018 році, то був вражений, що система і робота вихователя зводилася до того, щоб бути спостерігачем та "страшилкою для ліцеїстів".

"Ми одразу сказали, що змінюємо систему виховання на сучасні підходи довіри та відповідальності. При цьому ми відкинули муштру та зневагу. Не всі вихователі змогли працювати з новими підходами й близько 10 з них самостійно пішли", – додав начальник ліцею.

За його словами, працювати з Ніконовим було найважче, адже чоловік продовжував користуватися застарілими методами виховання. Він був єдиним офіцером-вихователем, який мав стягнення від попереднього керівництва за погане виконання своїх обов'язків. Проте у ліцеї вирішили почати будувати з ним нові стосунки з чистого аркуша.

"У перший день Ніконов відмовився ходити у формі Збройних сил України, і сказав, що буде вдягати лише свою стару льотну форму. Коли ми аналізували його роботу, то також було багато питань, які він сприймав в образу, з агресією та у присутності вихованців висловлювався некоректно", – зауважив Гусар.

Вперше офіцера звільнили за агресивну поведінку та невиконання обов'язків. Проте після поновлення Ніконов дозволяв собі принижувати та залякувати учнів. Саме тому його звільнили вдруге

Ігор Ніконов багато років займав різні керівні військові посади. Зокрема, протягом 2008 – 2011 років він працював начальником офіцерів запасу і кадрів Личаківсько-Шевченківського залізничного ОРВК.