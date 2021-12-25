Швидкі контрольні та немає перевірки зошитів: вчитель поділився секретами викладання

Вчитель з Києва Григорій Філіпповський поділився власними секретами у викладанні. За його словами, педагог має любити свій предмет та дивувати учнів. А ще він ніколи не перевіряє зошити та проводить швидкі контрольні для класу.

Григорій Філіпповський – викладач геометрії Русанівського ліцею (Київ). Його розробки "цікавої математики" можна використовувати на уроках, починаючи з 3 класу. Нинішні випускники вважають Григорія одним із найкращих педагогів математики.

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Секрети викладання для учнів

Вчитель має захоплюватися предметом

Григорій Філіповський впевнений, що у кожного викладача є свої секрети, які абсолютно не схожі на стиль інших вчителів.

Я завжди намагаюся через геометрію показати дітям зв’язок часів та поколінь. Коли розповідаю про те, як нинішня олімпіадна задача пов’язана з геометрією Архімеда, повірте, це викликає неабияке захоплення. І не тільки в учнів, а й у мене самого,

– зізнається він.

Працювати з дітьми можна лише в тому випадку, коли ти сам захоплюєшся тими знаннями, які намагаєшся викладати.

За його словами, не можна раз скласти конспекти уроків, а далі рік за роком “відчитувати” предмет за ними, адже так учитель втрачає зв’язок з учнями.

"От, наприклад, я розповідаю теорему Лейбніца вже в сотий раз, якщо не більше. Але ж мої нинішні учні чують про неї вперше, тож я маю й розказати, як уперше. Бо якщо діти побачать чи відчують, що мені нудно, то і сприйматимуть знання нецікавими", – додав він.



Григорій Філіпповський / Фото Русанівського ліцею

Тому, готуючись до уроку, треба намагатися віднайти для себе нові грані в темі, додати нові фарби та акценти, деталі та приклади, задачі тощо. Важливо бути в постійному пошуку, експериментувати на уроках. Григорій переконаний, що вчителю треба бути в курсі, чим живуть його учні, що модно в покоління, яке ви навчаєте.

Учнів потрібно дивувати

Григорій Філіпповський запевняє, що для цього якісно проведений урок – такий, після і він, і діти відчувають задоволення.

Буває, що дитина пропонує абсолютно нову ідею розв’язання задачі, яку я навіть не брав до уваги, або ставить питання, яке веде весь клас до цікавих досліджень. І навіть якщо ми водночас відступаємо від теми, яку я запланував, не вважаю цей час втраченим,

– каже він.

Вчитель вважає, що тему можна надолужити, а важливо – щоб діти отримали задоволення, і в них прокинувся азарт до вивчення предмета.

"Я вважаю, що дитина народжується як особистість від здивування, у той момент, коли на думку їй спадає: “Хто б міг подумати! Не знав, що так можливо!". Вважаю, що саме життя підказує, як краще провести урок. Зацікавленість вчителя передається дітям", – розповідає педагог.

Часто після олімпіад, особливо міжнародних, він пропонує учням 9 – 10 класів взятися за розв’язання завдань. Тоді починається обговорення, висуваються пропозиції, народжуються ідеї. Такі дослідження мотивують їх до саморозвитку і породжують азарт.

Хваліть дітей

Ще Григорій Філіпповський часто проводить так звані "5 хвилин винахідливості". Вчитель пропонує цікаву задачу, яка має нестандартний підхід розв’язання. Основне завдання таких п’ятихвилинок – відволіктися від основної теми уроку, але водночас перепочити з користю.

Якщо дитина мене вразила рівнем знань, розумінням та навіть бажання розуміти, вважаю за потрібне проговорити це вголос. Дуже люблю хвалити дітей, адже завжди є за що: розв’язав складну задачу, знайшов цікаве вирішення, самостійно розібрався,

– каже вчитель.

Тому в нього на дошці завжди записані кілька задач підвищеного рівня складності. Поки решта класу працює над основною темою, ті, хто вже розібрався з основними завданнями, можуть самостійно вирішувати ускладнені задачі й отримати додаткову оцінку.

Вчитель проводить швидкі контрольні

Григорій Філіпповський не планує контрольні та самостійні на цілий урок, його учням для контролю достатньо 5 – 7, максимум 20 хвилин. "Це займає кілька завдань, а решту часу варто присвятити цікавому, корисному та новому", – каже він.

Але раз на чверть вчитель все-таки проводить більш тривалу контрольну, оскільки в реаліях ДПА і ЗНО учні будуть писати саме таку роботу й мають бути до неї готові.

Коли на другий урок запланована самостійна, на першому часто пропоную розв’язати кілька завдань, за які можна отримати додаткові бали до майбутньої самостійної. В учнів з’являються азарт і активне залучення до роботи на уроці,

– ділиться педагог.

До речі, вчитель ніколи не перевіряю домашні завдання в зошитах. Натомість, чи не на кожному уроці проводжу п’ятихвилинну самостійну – задачу, дуже схожу на ті, що задані додому. Хто впорався із завданням, двійку не отримує.

Ведення зошитів Григорій Філіпповський також не контролює. Ще в 7 класі попереджаю нових учнів, що вони ведуть зошити виключно для себе. Наприклад, коли діти роблять задачу на повторення, то можуть поглянути в старі конспекти і знайти розв’язок.

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"Щодо домашніх завдань – вважаю, що навіть якщо учень подивився порядок розв’язання в інтернеті, то вже матиме з того користь – розібрався, пропустив через себе, зрозумів. Також спонукаю, аби діти обговорювали завдання з однокласниками, пояснювали одне одному", – додав він.

Вчитель підсумовує, що на уроках дуже важливо бути неочікуваним, пропонувати дітям задачі, форми роботи так, щоби вони не могли передбачити заздалегідь, що їх очікує.