Українську мову як шкільний предмет невдовзі зможуть вивчати школярі в місті Гетеборг, що у Швеції. Усі зацікавлені повинні звернутись до школи, де навчається дитина, та написати відповідну заяву.

Вивчення рідної мови є одним з шкільних предметів (вивчається за бажанням), за який діти отримують оцінки. Про це у фейсбуці повідомило посольство України у Швеції.

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Відтепер діти у Гетеборзі можуть вивчати українську мову як шкільний предмет. Перша група починає навчання невдовзі. Нові заявки приймаються,

– йдеться у повідомленні.

Форма заяви доступна на сайті Української громади в Гетеборзі. Усі зацікавлені мають звернутись до школи, де навчається дитина, та написати відповідну заяву.

У громаді уточнили: аби у місті з’явилась українська мова в школах, потрібно щонайменше 5 заяв від батьків на комуну.

У посольстві також запросили українців у Швеції долучитися до ювілейного 20 радіодиктанту національної єдності. Він відбудеться 9 листопада, у День української писемності та мови, о 9:00 за Києвом.

Що відомо про українську громаду у Гетеборзі? Її мета – створення та підтримка соціальної платформи, що надає українцям, що проживають в Гетеборзі та регіоні, можливість підтримувати зв'язок один з одним. Громада організовує заходи, що допомагають шведській спільноті ознайомитись з українськими традиціями. А також бере активну участь в соціальних проєктах, націлених на молодь європейських країн. До слова, Гетеборг – друге за величиною місто Швеції, розташоване на західному узбережжі.

Де розташований Гетеборг: дивіться карту