Сьогодні фінтех-компанії впевнено впроваджують інноваційні рішення, які відповідають реаліям 2021 року. Про тренди у галузі, які будуть актуальними цьогоріч та, вірогідно, у найближчі роки, розповідає засновник Національного платіжного сервісу UAPAY Дмитро Зарахович.

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Фінансова грамотність споживачів

Те, на чому особливо зосередять свою увагу фінтех-стартапи та необанки – підвищення рівня фінансової грамотності споживачів їх послуг.

Ті клієнти, які давно користуються фінансовими послугами в онлайні, так і залишатимуться відданими звичним їм установам.

Натомість цільова аудиторія, котра досі не відвикла від готівки, стане пріоритетом для фінансових компаній, і вони займатимуться їх фінансовою освітою, щоб допомогти перейти на онлайн-платежі та пояснити, що це безпечно та зручно.

Установи займатимуться фінансовою освітою своїх потенційних клієнтів / Фото Unsplash

Центральні банки і криптовалюта

Все більше центральних банків різних країн розглядають можливість впровадження нової форми грошей – цифрових валют. Щоправда, кожна країна бачить цей процес по-своєму.

Деякі центральні банки навіть спробували запустити в обіг власні криптовалюти, й Україна – не вийняток.

Національний банк України півтора року тому провів дослідження щодо можливості випуску української цифрової валюти – е-гривні.

У тестовому режимі Нацбанк зміг отримати новий досвід, однак поки що проєкт фактичного впровадження е-гривні в Україні залишається під питанням.

У Національного банку України вже є досвід роботи з криптовалютою / Фото Unsplash

Банки у смартфоні

Отримати довідку, підписати документ, зняти з картки готівку – ще кілька років тому все це здійснити можна було винятково у фізичних відділеннях фінансових установ.

Зараз все більше функцій стають доступними в онлайн-режимі, а між банками зростає конкуренція за те, хто ж створить найзручніший банк "у смартфоні".

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Штучний інтелект та біометрія

Біометричні способи ідентифікації у смартфонах, планшетах та ноутбуках – вже давно не новинка на ринку. Засоби сканування відбитків пальців чи тривимірне сканування та розпізнавання обличчя – функції, доступні у багатьох нових гаджетах.

Біометричними технологіями ідентифікації особи уже нікого не здивуєш / Фото Pexels

Сьогодні тренд почали підхоплювати й системи біометричної ідентифікації голосу. Зокрема, компанія Nuance, яку нещодавно придбав Microsoft за 19 мільярдів доларів, ще кілька років тому почала просувати власні продукти у цій галузі.

Система voice biometrics – це зручна заміна паролів та кодових слів, яку найближчим часом варто чекати і у галузі фінансових технологій.

Ще один перспективний напрямок – служба підтримки клієнтів фінансових установ на базі штучного інтелекту. Розв'язувати проблеми споживачів у найближчому майбутньому, очевидно, будуть неживі голосові асистенти.

Спілкуватись з клієнтами банків буде штучний інтелект / Фото Pexels

Open Banking

Фінансові технології охоплюють широкий спектр завдань – набагато ширший за традиційну операційну діяльність банків.

Але, щоб фінтех-компанії могли отримати доступ до даних банківського обслуговування через інтерфейси прикладного програмування (API), необхідне впровадження концепції відкритого банкінгу. Open Banking є технологією, яка може забезпечити передачу даних між установами у режимі реального часу.

Наразі існують побоювання щодо безпеки відкритого банкінгу, які пов'язані з можливістю розкриття особистих банківських даних споживачів. Однак цю проблему можна розв'язати шляхом спільної праці залучених сторін.

Технологія Open Banking поки не є повністю безпечною / Фото Unsplash