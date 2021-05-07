Штраф за курсові і дипломні, написані на замовлення: у Раді зареєстрували законопроєкт

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт щодо встановлення відповідальності за академічні твори з порушенням принципів академічної доброчесності. Зокрема, пропонують встановити штраф та адмінпорушення за продаж і купівлю дипломів в Україні.

Так, автори законопроєкту наголошують, що академічний твір – це твір, що містить результати наукових досліджень, науково-методичної, мистецької, навчальної або іншої творчої діяльності.

До теми Навіщо політикам потрібні наукові ступені: пояснення експерта

Він також використовуватися для підтвердження результатів навчання або присвоєння освітніх кваліфікацій, наукових ступенів чи вчених звань.

Тому депутати просять встановити відповідальність за написання на замовлення курсових чи дипломних робіт.

Зазначимо, що такі правки автори законопроєкту запропонували після скандальної історії з отриманням наукового ступеня нардепом Іллею Кивою.

Співавторка проєкту закону, народна депутатка Інна Совсун на своїй фейсбук-сторінці написала, що продаж академічних творів шкодить освіті, науці та суспільству загалом.

На жаль, Ілля Кива – лише вершина айсбергу в морі тих, хто купує і продає наукові роботи в Україні. Ми пропонуємо визнати це адміністративним правопорушенням та стягувати штрафи,

– заявила вона.

За словами Совсун, в Україні є магістри та бакалаври, які купили дипломні роботи. “А потім ці люди з розмитими етичними засадами та купленими дипломами стають лікарями, прокурорами, нардепами та міністрами”, – додала вона.

Скільки штрафу доведеться сплатити

"За перше порушення треба буде заплатити від 850 до 5100 гривень, за повторне протягом року – від 8500 до 17000 гривень. Це має зменшити завзяття "фабрик" дипломів та курсових на замовлення", – сказала депутатка.

Яку відповідальність можуть понести такі "науковці"? Совсун каже, що це, наприклад, позбавлення наукового ступеня чи вченого звання, заборона обіймати певні посади, незалік за курс.

Читайте також МОН дозволить журналістці Олесі Яремчук захистити дисертацію в іншому виші: її реакція

До слова, народний депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа 26 квітня захистив кандидатську дисертацію. Члени Наукової ради дозволили присвоїти йому науковий ступінь, але остаточне рішення має прийняти Міносвіти.

Водночас в інтернеті оприлюднили фрагмент із захисту дисертації, де Кива осоромився. Так, один з членів приймальної комісії поставив йому запитання, однак нардеп сказав, що відповідь “надасть у наступній науковій роботі”.