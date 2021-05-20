Новий міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко раніше заявляв, що важливо якомога швидше вакцинувати вчителів, щоб у наступному навчальному році не закривати школи під час карантину.

Важливо Коли школи України будуть проводити останній дзвоник: різні дати у містах

Вчителів мають почати щеплювати з 24 травня. Ляшко каже, що треба підготувати педагогів до осінньо-зимового періоду.

В нас всі вчителі будуть вакциновані для того, щоб, якщо будуть жорсткіші карантинні обмеження, розглядати школу по-іншому, не закривати, бо онлайн-освіта не замінить офлайн-освіти,

– сказав Ляшко.

Очільник МОЗ прогнозує, що в осінньо-зимовий період буде нова хвиля пандемії коронавірусу.

Що відомо про вакцинацію вчителів та як це будуть робити – читайте алгоритм у матеріалі.

Де учні будуть навчатися влітку

Школи у кількох містах України вирішили продовжили термін навчального року для школярів. Тож, для дітей уроки проходитимуть і в червні.

Навчання влітку триватиме у таких містах:

у Сумах – до 11 червня;

у Черкасах – до 8 червня;

у Хмельницькому – до 11 червня;

у Тернополі – до 8 червня;

у Полтаві – до 9 червня;

у Харкові – до 5 червня;

пoчаткoві шкoли Кропивницького – дo 7 абo навіть 14 чеpвня;

деякі школи Дніпра – до 28 травня, до 11 червня та навіть до кінця червня;

у Херсоні – до 10 червня;

на Волині – до 30 травня, до 4 та 16 червня;

у Чернігові – до 4 червня (але учні 9 класів отримають атестати 9 червня, випускники 11 класів – 30 червня та 1 липня).

Водночас київські школярі закінчуватимуть навчальний рік у належний час без змін. Останній дзвоник планують провести у п’ятницю, 28 травня.

Чи будуть працювати літні шкільні та оздоровчі табори? Літні табори у школах Києва цього року не відкриються через продовження адаптивного карантину. Проте будуть працювати оздоровчі табори для дітей. Перелік таборів та деталі – читайте за посиланням.

До теми З яких предметів діти мали найбільше завдань під час дистанційки: цікаве дослідження

До слова, в Україні почали проводити останні дзвінки. Так, 18 травня, за кілька днів до першого ЗНО, попрощалися зі школею випускники гімназії біотехнологій №177 у Києві. Деталі та фото – тут.

Якими будуть випускні цього року? У МОН заявили, що цього року випускні вечори в школах не заборонені, але вони мають проходити з обмеженнями карантинних зон.

Так, якщо область у жовтій зоні, то школам можна проводити святкові заходи, якщо:

на кожну людину буде 4 квадратних метри площі,

або наповненість залів буде не більше 50%,

в приміщеннях всі повинні бути в масках.

Шокуючі скандали у школах і вишах

Викладав назвав українську мову "псячою": його звільнили

У Чорноморську, що на Одещині, викладач морського професійного коледжу Одеського національного морського університету Олександр Макаренко назвав українську мову "мовою фашистів та окупантів" та "псячою".



Олександр Макаренко / Фото видання "Факти"

Викладача звільнили за статтею про здійснення працівником, що виконує виховні функції, аморального вчинку, несумісного з його роботою.

Вчителька погрожувала школяру ножем і змушувала їсти папір

У Львівській області вчителька інформатики змушувала учня 7 класу їсти папір та розмахувала перед ним ножем. У школяра не було ручки, тому педагогиня порадила 12-річній дитині писати власною кров’ю.

Згодом вчителька сказала, що то це був лише жарт, однак діти не зрозуміли його. А батьки учня написали заяву у поліцію, тому долучаться також і правоохоронці.

У шкільному підручнику знайшли посилання на порносайт

У підручнику з української мови для 10 класу неочікувано побачили гіперпосилання на порносайт. Лінк був розміщений у підручнику автора Олександра Авраменка для загальноосвітніх шкіл.

Натомість сам Авраменко наголосив, що знає про цю проблему і дуже засмучений. Проте у всьому звинувачує хакерів. Мовляв, у 2018 році за відповідним посиланням був сайт Новомиргородського району.



Скандал у Львівській політехніці через незаконне проникнення в ЧАЕС

Офіційний сайт Львівської політехніки пропагує те, як порушувати закон – на оприлюднили рекламу нелегальних поїздок в Чорнобиль.

Студент НУ "Львівська політехніка" Іван Волошин на офіційному сайті вузу оприлюднив звіт про нелегальне проникнення в чорнобильську зону відчуження. Деталі та реакції вишу і поліції – дивіться тут.

У Черкасах помер учень, який отримав поранення у в шкільному тирі

Учень 9 класу, який місяць тому під час заняття у шкільному тирі Черкас отримав вогнепальне поранення в голову, помер у лікарні. Весь цей час хлопець перебував у комі. Деталі – за посиланням.

На Херсонщині підліток принижував іншого учня, і знімав це на телефон

У школі Херсонській області учень 8 класу принижував молодшого школяра і фільмував це на телефон. Зокрема, підліток:

словесно принижував учня,

примушував його говорити нецензурні слова

змусив школяра обмотатися плівкою.

Окрім того, старшокласник ще просив виносити з дому гроші й інструменти батьків, щоб віддавати йому.

До теми Чи законно збирати гроші з батьків на охорону школи: відповідь омбудсмена

Студентка випала з вікна гуртожитку у Кропивницькому:

18-річна студентка одного з навчальних закладів в Кропивницькому випала з вікна на восьмому поверсі гуртожитку. Дівчина померла у машині швидкої допомоги від отриманих тілесних травм. Деталі – у матеріалі.

Проведення ЗНО-2021

Вже у п’ятницю, 21 травня, в Україні стартує перше ЗНО – з хімії. Попри карантин, тестування проходитиме у звичному режимі, але з певними обмеженнями.

Необхідні документи

Які документи потрібні для допуску до ЗНО:

сертифікат учасника ЗНО,

запрошення-перепустка,

документ, що посвідчує особу (паспорт, закордонний паспорт, водійське посвідчення тощо),

також треба мати при собі маску, дві ручки чорного кольору, пляшку з водою без етикеток та антисептик.

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Допуск до пункту тестування

Допуск до пунктів проведення ЗНО відбуватиметься за спеціальним графіком. В запрошеннях учасників буде зазначений час, коли треба прибути до пункту тестування. Але це варто зробити не пізніше 10:50, бо вас не допустять.

Список учасників з номерами місць

Біля входу до аудиторії, учасники ЗНО мають ознайомитися з аудиторним списком. У ньому треба знайти номер свого робочого місця та зайняти його в кабінеті.

Що заборонено робити учасникам

Учасникам ЗНО заборонено пересідати на інше місце, навіть якщо поруч є вільне місце.

Заборонено при собі мати: телефон, флешку, навушники, фотокамеру, смарт-годинник, книгу, калькулятор тощо.

Під час виконання сертифікаційної роботи учаснику заборонено також: заважати іншим учасникам або спілкуватися з ними, мати при собі чи на робочому місці заборонені пристрої, списувати відповіді в інших учасників, виносити з аудиторії матеріалу ЗНО.



Графік основної сесії ЗНО у 2021 році / Дані: МОН / Інфографіка 24 каналу

Цікаво, що учні з окупованих територій на час складання ЗНО отримають тимчасове житло. Також списки учасників ЗНО з окупованих територій передали до прикордонної служби, щоб учні могли безперешкодно перетнути КПВВ.

Додамо, що в інтернеті шахраї почали продавати фейкові відповіді на предмети ЗНО-2021. Але випускникам не треба цьому вірити, бо відповідей до ЗНО поки немає.

Новини вищої освіти

Киву можуть відправити на повторний захист дисертації

Кандидатську дисертацію депутата від партії "Опозиційна платформа – "За життя" Іллі Киви можуть відправити на більш детальну перевірку. Можливо, йому навіть доведеться пройти повторний захист наукової роботи.

Уряд утворив новий військовий виш у Києві

Кабінет міністрів погодив утворення нового військового вишу – Київського інституту Національної гвардії України. Він з'явився через відділення Київського факультету зі складу Національної академії.

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Новий університет безпеки: які напрямки там вивчатимуть

Володимир Зеленський днями заявив, що в Україні створять університет, в якому готуватимуть фахівців з безпеки для держави.

Майбутній заклад освіти матиме шість основних напрямків:

інформаційні технології;

кібербезпека та штучний інтелект;

нанотехнології;

аерокосмічні технології;

новітні енергетичні технології;

біотехнології та науки про здоров’я;

міжнародні відносини й безпека.

Президент сказав, що у перший рік роботи університету планується набрати близько 120 студентів. Найкращі з них отримуватимуть високі стипендії, а після завершення навчання – їм гарантоване працевлаштування в Україні.

При МОН створили студентський офіс