Під час засідання уряду Шмигаль наголосив, що цього року уряд суттєво збільшив (на 26 мільярдів гривень) видатки на Міністерство освіти та науки, порівняно з 2020 роком.

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За його словами, зарплати вчителів зросли більш ніж на 25%.

Якщо у вересні 2020 року зарплата вчителя першої категорії становила близько 10 тисяч гривень, то сьогодні зарплата того ж самого вчителя становить 13 тисяч гривень,

– відповів глава уряду.

Він також відзначив окрему програму уряду – реформу шкільного харчування. За цей рік модернізували 1300 харчоблоків у шкільних їдальнях, розробили та впроваджують здорове меню для шкіл.

Прем'єр-міністр також підкреслив, що у 2021 році тривало реформування профтехосвіти, до якого були залучені бізнес та міжнародні партнери. Зокрема, на це було залучено 1,7 мільярдів гривень від Європейського інвестиційного банку.

Додамо, що перший етап збільшення зарплат вчителів на 20% відбувся 1 січня 2021 року. Другий етап (з 1 грудня) – посадові оклади педагогів зросли на 8,4 %. За даними МОН, зарплати освітян у школах зросли на 900 – 1300 гривень.

Як збільшилася зарплата вчителів з 1 грудня:

зарплата молодого вчителя без категорії та стажу роботи збільшилася з 9 015 до 9 768 гривень;

зарплата вчителя ІІ категорії збільшилася з 11 124 до 12 053 гривень;

зарплата вчителя І категорії збільшилася з 11 912 до 12 906 гривень;

зарплата вчителя вищої категорії збільшилася з 12 698 до 13 759 гривень;

зарплата директора школи збільшилася з 15 742 до 17 057 гривень;

зарплата асистента вчителя збільшилася з 10 338 до 11 200 гривень;

зарплата керівника гуртка збільшилася з 11 124 до 12 053 гривень;

зарплата педагога-організатора І категорії збільшилася з 10 445 до 11 317 гривень.

До слова, з 1 січня 2022 року зарплата педагогів зросте від 10% до 30%. Також визначений розмір доплат за окремі види педагогічної діяльності. Зауважимо, що у переліку освітян, яким підвищується оклад, відсутні вчителі шкіл.