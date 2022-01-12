На засіданні уряду Денис Шмигаль окреслив план розвитку освіти на 2022 рік.

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Плани уряду на 2022 рік в сфері освіти

За його словами, у сфері освіти акценти на 2022 рік є незмінними:

розвиток дошкільної освіти,

підвищення інклюзивності.

розбудова сучасного освітнього середовища у профтехах, зокрема в межах дуальної освіти, що дозволить здобувачам опановувати знання, уміння та навички, затребувані на ринку праці.

Також в Україні продовжать реформу шкільного харчування, яка була започаткована за ініціативи першої леді Олени Зеленської.

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До слова, Міністерство освіти та науки також поділилося цілями на 2022 рік. Зокрема, у МОН заплановано:

розвиток мережі садочків;

затвердження Державного стандарту профільної середньої освіти;

запуск реформи "Нова українська школа" на рівні базової середньої освіти;

схвалення Національної стратегії розвитку інклюзивної освіти на 2022-2032 роки;

відновлення та розбудова гуртожитків для проживання студентів вишів;

реалізація проєкту "Президентський університет";

створення умов для безперешкодного навчання протягом життя;

розвиток інноваційної інфраструктури на базі закладів вищої освіти та наукових установ тощо.

"Пріоритетними також залишаються питання розбудови безпечного та здорового освітнього середовища, інклюзивне навчання та цифровізація освіти", – додав Сергій Шкарлет.

Текст публікації Дениса Шмигаля:

У сфері освіти акценти на 2022 рік є незмінними: розвиток дошкільної освіти, підвищення інклюзивності, продовження реформи шкільного харчування та розбудова сучасного освітнього середовища у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, зокрема в межах дуальної освіти, що дозволить здобувачам опановувати знання, уміння та навички, затребувані на ринку праці.