На засіданні уряду Денис Шмигаль окреслив план розвитку освіти на 2022 рік.
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Плани уряду на 2022 рік в сфері освіти
За його словами, у сфері освіти акценти на 2022 рік є незмінними:
- розвиток дошкільної освіти,
- підвищення інклюзивності.
- розбудова сучасного освітнього середовища у профтехах, зокрема в межах дуальної освіти, що дозволить здобувачам опановувати знання, уміння та навички, затребувані на ринку праці.
Також в Україні продовжать реформу шкільного харчування, яка була започаткована за ініціативи першої леді Олени Зеленської.
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До слова, Міністерство освіти та науки також поділилося цілями на 2022 рік. Зокрема, у МОН заплановано:
- розвиток мережі садочків;
- затвердження Державного стандарту профільної середньої освіти;
- запуск реформи "Нова українська школа" на рівні базової середньої освіти;
- схвалення Національної стратегії розвитку інклюзивної освіти на 2022-2032 роки;
- відновлення та розбудова гуртожитків для проживання студентів вишів;
- реалізація проєкту "Президентський університет";
- створення умов для безперешкодного навчання протягом життя;
- розвиток інноваційної інфраструктури на базі закладів вищої освіти та наукових установ тощо.
"Пріоритетними також залишаються питання розбудови безпечного та здорового освітнього середовища, інклюзивне навчання та цифровізація освіти", – додав Сергій Шкарлет.
Текст публікації Дениса Шмигаля:
У сфері освіти акценти на 2022 рік є незмінними: розвиток дошкільної освіти, підвищення інклюзивності, продовження реформи шкільного харчування та розбудова сучасного освітнього середовища у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, зокрема в межах дуальної освіти, що дозволить здобувачам опановувати знання, уміння та навички, затребувані на ринку праці.