Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що він підштовхує Кабінет Міністрів активно запроваджувати дуальну освіту в Україні. Завдяки цьому підприємства укладатимуть договори з закладами професійно-технічної освіти та оплачуватимуть навчання спеціалістів.

Про це Денис Шмигаль сказав під час робочої поїздки до Вищого професійного училища № 25 у Хмельницькому, передає пресслужба уряду.

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За його словами, за часи незалежності Україна втратила професійно-технічний потенціал, і сьогодні промисловість відчуває нестачу технічних професіоналів: зварників, слюсарів, електриків.

Саме тому прем’єр-міністр підштовхує уряд до того, щоб активно запровадити дуальну освіту в Україні.

Що таке дуальна освіта? Дуальна система професійної освіти передбачає узгоджену взаємодію освітньої та виробничої сфери з підготовки кваліфікованих працівників під час навчання.

Шмигаль наголосив, що із запровадженням дуальної освіти підприємства-замовники, які потребують навчальних кадрів, будуть укладати договори для співпраці з професійно-технічними навчальними закладами.

Також вони створюватимуть відповідну базу, даватимуть замовлення і потім вже на роки укладатимуть контракти з навчальним закладом і його випускниками.

"Дуальна освіта передбачає можливість оплати за навчання спеціалістів, яких потребує певне підприємство. Без такої основи ми не зможемо розвивати Україну як промислового лідера в регіоні", – наголосив він.

Окрім того, прем’єр-міністр доручив в. о. міністру освіти і науки Сергію Шкарлету опрацювати питання підвищення стипендій для учнів професійно-технічних училищ.

До слова, в Україні вдже завершилася вступна кампанія. Але заклади професійної освіти зможуть приймати документи та зараховувати вступників до 1 листопада 2020 року на спеціальність "Кваліфікований робітник".