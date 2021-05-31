Шмигаль анонсував підвищення зарплат вчителям у 2021 році: як вона зросте

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що мета уряду – підвищити мінімальну заробітну плату педагогів до середньої зарплати в країні. Тож, протягом 2021 року зарплата вчителів зросте на 30%.

Про це Шмигаль заявив на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Освіта і наука". Щодо підвищення зарплат для українських освітян говорив і президент Володимир Зеленський.

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"Цього року ми збільшимо заробітні плати вчителів на 30%, але, звичайно, наша мета – це не менше, ніж середня заробітна плата в країні. Має бути мінімальний базис для вчителів, для освітян", – повідомив Шмигаль.

Водночас Володимир Зеленський каже, що на цьому не можна зупинятися.

Ми повинні знаходити нові механізми та кошти для того, щоб вчителі відчували престижність своєї професії, а молоде покоління хотіло працювати в закладах освіти,

– заявив президент.

За його словами, працівники освіти й науки, неважливо – це вихователь у садочка, вчитель у школі чи викладач університету – всі вони повинні мати:

високий рівень кваліфікації,

хорошу мотивацію,

гідні умови роботи та оплати,

можливості для розвитку та особистісного зростання тощо.

Окрім того, глава держави впевнений, що Україна має боротися за своїх вчених, забезпечувати їм науково-технічну базу для досліджень.

“Повинні активно впроваджувати їхні відкриття та інновації в реальне життя, сприяти їхній участі у міжнародних проектах і зміцненню їхнього авторитету у світовому середовищі науковців”, – додав президент.

Зазначимо, що вчителям в Україні вже підняли зарплати на 20% у січні цього року. А в грудні мають підняти ще на 8,3%.



Зарплата вчителів на 2021 рік / Дані МОН / Інфографіка 24 каналу