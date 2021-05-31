Про це Шмигаль заявив на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Освіта і наука". Щодо підвищення зарплат для українських освітян говорив і президент Володимир Зеленський.
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"Цього року ми збільшимо заробітні плати вчителів на 30%, але, звичайно, наша мета – це не менше, ніж середня заробітна плата в країні. Має бути мінімальний базис для вчителів, для освітян", – повідомив Шмигаль.
Водночас Володимир Зеленський каже, що на цьому не можна зупинятися.
Ми повинні знаходити нові механізми та кошти для того, щоб вчителі відчували престижність своєї професії, а молоде покоління хотіло працювати в закладах освіти,
– заявив президент.
За його словами, працівники освіти й науки, неважливо – це вихователь у садочка, вчитель у школі чи викладач університету – всі вони повинні мати:
- високий рівень кваліфікації,
- хорошу мотивацію,
- гідні умови роботи та оплати,
- можливості для розвитку та особистісного зростання тощо.
Окрім того, глава держави впевнений, що Україна має боротися за своїх вчених, забезпечувати їм науково-технічну базу для досліджень.
“Повинні активно впроваджувати їхні відкриття та інновації в реальне життя, сприяти їхній участі у міжнародних проектах і зміцненню їхнього авторитету у світовому середовищі науковців”, – додав президент.
Зазначимо, що вчителям в Україні вже підняли зарплати на 20% у січні цього року. А в грудні мають підняти ще на 8,3%.
Зарплата вчителів на 2021 рік / Дані МОН / Інфографіка 24 каналу