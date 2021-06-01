Переклала російський твір: школярку з Вінниччини позбавлять літературної премії через плагіат

Учениця Софія з Хмільника Вінницької області нещодавно виграла Всеукраїнську літературну премію за кращий фантастичний твір. Згодом з'ясувалося, що в роботі школярки присутній плагіат, тож її позбавлять премії.

За перемогу у конкурсі Софія Ф. мала отримати грошову винагороду у розмірі п’яти тисяч гривень.

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Але вже 27 травня організатори двох інших літературних конкурсів "РБЖ Азимут" і "Зоряна Фортеця" оприлюднили спільну заяву, в які звинуватили дівчину в плагіаті.

Вони виявили, що дівчинка надіслала майже дослівний переклад оповідання "Розы и оливы" Анатолія Мєдвєдєва, яке восени 2020 року посіло перше місце на конкурсі журналу "Химия и жизнь" у Росії.

Справжній автор також підтвердив, що він не перекладав свій текст українською і не давав на це згоди. Тож, вони дискваліфікували оповідання "Шовковиця" Софії Ф.

Ми вважаємо, що плагіат у будь-якому випадку є неприйнятним.. Не має значення, звідки бралися тексти. Жодні ймовірні грошові премії та цінні призи не варті зіпсованої репутації,

– сказали літературознавці.

Голова Вінницької обласної організації Національної спілки письменників України Вадим Вітковський заявив, що дівчину позбавлять премії імені Ігоря Федорова, яку вона виграла напередодні.

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Цікаво, що експерти знайшли інші оповідання, які Софія Ф. подавала на конкурси. Вони також виявилися перекладами з російських профільних сайтів.

"Зокрема, "Останнє відлуння" посів друге місце на конкурсі творів у жанрі фантастики та фентезі від Херсонської обласної бібліотеки для дітей. Насправді це оригінал "Третье эхо", взятий з російського конкурсу "Пролёт фантазии", – кажуть літератори.

До слова, міністра освіти Сергія Шкарлета також підозрюють у плагіаті. Проте ОАСК ухвалив рішення про незаконність дій із НАЗЯВО щодо пошуку плагіату у роботах міністра. На це у відомстві відповіли, що оскаржать рішення у суді.