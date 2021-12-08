Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу школяркам.

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Також у поліції відкрили ще одну кримінальну справу за поширення відео, на якому зафіксовано, як підлітки б’ють дівчат. Санкція за статтею передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Школярки жорстоко побили молодших дівчат

22 листопада четверо школярок від 15 до 16 років почали конфлікт зі дівчатами 14, 13 та 16 років. А все через особисте – нібито хлопець однієї агресорки цілувався з усіма трьома постраждалими.

При цьому булерки вимагали гроші. Посягання на чужого хлопця оцінили від двох тисяч гривень. Постраждалим погрожували, що борг буде рости, якщо не перерахують гроші в призначений строк.

Інцидент почався з погроз та нецензурної лексики, а потім дівчат жорстоко побили.

Школярок побили інші дівчата / Відео з телеграму "Это Запорожье"



До слова, булінг серед українських школярів зустрічається досить часто. Так, минулого тижня у школі на Київщині старшокласник роздягнув учня 7 класу на очах в інших дітей. Він утримував хлопчика силою і не дозволяв одягнутися. У школі кажуть, що це був жарт. Деталі – читайте тут.