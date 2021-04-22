У передсмертній записці звинуватила вчителів у булінгу: школярка з Запоріжжя покінчила з життям

У Запоріжжі повісилася школярка. Вона залишила передсмертну записку, у якій розповіла про цькування з боку вчителів та однолітків.

Школярка навчалася у гімназії №47 у Запоріжжі. З передсмертної записки стало відомо, що вона вже кілька разів намагалася звести рахунки з життям, але їй це не вдавалося. Цього разу вона сподівалася, що їй не завадять і не врятують.

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За словами дівчини, її систематично ображали дві вчительки. Вона навіть назвала їхні імена.

Для мене вже все скінчено, але сподіваюся, що Аллу Борисівну покарають за постійні образи нашого класу та Людмилу Василівну, через яку у мене 2 рази була істерика. Та й, в принципі, хочу щоб директори уважно придивлялися до тих, кого беруть на роботу. Мені все одно, бо мене вже більше немає. У***, які зламали мене і зруйнували моє життя,

– написала дівчина.

Також школярка розповіла, що постійно піддавалася булінгу з боку однокласників, зокрема терпіла від них різні образи та приниження.

За словами дівчини, вона єдина зізналася у булінгу, але весь клас перевів це на жарт і на це “забили”. “Але яка уже різниця?", – такими були останні слова дівчини.



Передсмертна записка школярки з Запоріжжя / Фото Press-Center

І лише одна людина в класі ставилася до неї добре – однокласниця Маша. У записці дівчина подякувала їй за це і сказала, що стане для неї янголом, який буде її охороняти.

Додамо, що у Нацполіція Запорізької області вже перевіряє факти, викладені у передсмертній записці дівчини.

До слова, учень 11 класу з Дніпропетровської області побоювався, що не складе ЗНО через відставання у навчанні. Тому він намагався накласти на себе руки.