Школярка з Рівненщини систематично цькувала ученицю 6 класу: як покарали її батьків
Джерело:реєстр судових рішень
Суд на Рівненщині оштрафував батька учениці Боремельської школи за систематичне цькування шестикласниці, яка була її сусідкою. Старша дівчина систематично вчиняла фізичний та психологічний тиск на 11-річну ученицю.
Як школярка цькувала шестикласницю
Суд довів, що школярка неодноразово штовхала та обзивала у школі ученицю 6 класу цієї ж школи. Відомо, що 4 жовтня під час перерви дівчина вдарила сусідку по обличчю і зняла це на відео, яке розмістила в інстаграмі.
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Її тато Олександр розповів у суді, що коли побачив відео й дізнався про поведінку доньки, провів з нею бесіду, а відео змусив видалити.
Яке покарання понесли батьки учениці? Батько булерки запевнив, що надалі приділяти більше уваги вихованню доньки, аби вона більше ніколи так не робила. Суддя визнала його винним у булінгу та оштрафувала його на 850 гривень.
Зазначимо, що у разі доведення факту булінгу у навчальному закладі винуватець може отримати покарання у вигляді штрафу до 3400 гривень або громадських робіт.
Інші випадки булінгу у школі
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