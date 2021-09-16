Зомліла на уроці фізкультури: школярка раптово померла у Полтаві

16 вересня 2021 , 12:15
Читать новость на русском

Джерело:

Нацполіція

У Полтаві померла 10-річна школярка, якій стало погано під час уроку фізкультури. Медики боролися за життя дитини у реанімації.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі поліція встановлює обставини трагедії.

Зауважте Помер дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Сєдих – його світовий рекорд тримається 35 років

Деталі трагедії

Дитина зомліла під час уроку фізкультури у ліцеї №33 Полтавської міської ради.

Медпрацівник та вчитель фізкультури намагалися врятувати школярку. Вони розпочали реанімаційні заходи і  викликали швидку.

Дівчину госпіталізували. Однак дії медиків не допомогли. 

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним дівчинки.

Смерть школяра у Запорізькій області

  • У серпні 2021 року українців вразила смерть 12-річного Тимофія. Йому стало погано під час відпочинку у таборі на Херсонщині. 
  • Директор закладу розповів, що вожата відвела Тимофія у медпункт. Там у хлопця почалися проблеми з пам'яттю, він знепритомнів. 
  • Хлопчика госпіталізували. Декілька днів Тимофій провів під апаратом ШВЛ. 
  • У дитини зупинялося серце. Однак тоді медики змогли повернути хлопчика до життя.
  • За історією Тимофія стежили тисячі українців.
  • На жаль, дива не сталося. Хлопчик помер 26 серпня у лікарні у Запоріжжі.
Автор: Мар'яна Бекало