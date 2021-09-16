Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Наразі поліція встановлює обставини трагедії.
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Деталі трагедії
Дитина зомліла під час уроку фізкультури у ліцеї №33 Полтавської міської ради.
Медпрацівник та вчитель фізкультури намагалися врятувати школярку. Вони розпочали реанімаційні заходи і викликали швидку.
Дівчину госпіталізували. Однак дії медиків не допомогли.
Смерть школяра у Запорізькій області
- У серпні 2021 року українців вразила смерть 12-річного Тимофія. Йому стало погано під час відпочинку у таборі на Херсонщині.
- Директор закладу розповів, що вожата відвела Тимофія у медпункт. Там у хлопця почалися проблеми з пам'яттю, він знепритомнів.
- Хлопчика госпіталізували. Декілька днів Тимофій провів під апаратом ШВЛ.
- У дитини зупинялося серце. Однак тоді медики змогли повернути хлопчика до життя.
- За історією Тимофія стежили тисячі українців.
- На жаль, дива не сталося. Хлопчик помер 26 серпня у лікарні у Запоріжжі.