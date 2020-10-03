Щорічно в Україні відбувається міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика. У 2020 році 1 місце вдалось посісти 9-класниці з Донеччини Анні Рищенко.

Школярка Анна Рищенко навчається в українській гімназії Краматорська. Журналістам 24 каналу розповіла, що завдання на конкурсі потребують пригадати дуже багато матеріалу.

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Рідну мову Ані Рищенко змалечку прищепили батьки. На початку російсько-української війни, коли проросійські бойовики окупували рідний Донецьк, родина була змушена рятуватись – переїхала на підконтрольну Україні територію. На новому місці в Краматорську Анна й вступила в гімназію. Тут удосконалювала українську мову і літературу.

"Спочатку в мене було 1 місце по школі, потім 1 місце по місту, і потім 1 місце по області", – пригадала школярка Краматорської української гімназії.



Анна Рищенко / Фото 24 каналу

Тоді вирішила не зупинятись і подала заявку на участь у вже міжнародному конкурсі з української мови. Одним з його найскладніших завдань, розповідає Анна, було обрати слово, яке не є спільнокореневим, і пояснити його значення.

Перемога у конкурсі – це результат щоденної роботи – навчання в гімназії та вдома. Поза класом, дівчинка вчить мову по 4 години. Допомагає викладачка – Ірина Савчук. У гімназії вона створила гурток української мови, де учні удосконалюють свої знання з мовознавства. Ірина Савчук щосили мотивує та підтримує своїх учнів. Тож, тепер за винагороду має перемогу на конкурсі саме її учениці.



Вчителька української мови Ірина Савчук / Фото 24 каналу

"Я, як учителька, пишаюся, що ми з Донеччини зуміли посісти 1 місце, адже це не так просто", – пояснила Ірина Савчук.