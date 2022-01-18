Школярку відзначили дипломом за високий рівень теоретичних і практичних навичок, креативне та критичне мислення, вмотивованість, упевненість у своїх силах, творчий потенціал.

До теми Кому з педагогів підвищили зарплати та доплати з січня 2022: детальне пояснення

З яких предметів Анна Чижик здобула перше місце:

українська мова,

українська література,

зарубіжна література,

англійська мова,

німецька мова,

математика,

історія України,

Всесвітня історія,

географія,

біологія.



Анна Чижик перемогла на олімпіадах з 10 предметів

Загалом у місті муніципальними стипендіями відзначили 15 учнів – переможців олімпіад і міжнародних конкурсів. Міський голова Анатолій Бондаренко вручив їм відповідні свідоцтва.

Текст публікації Департаменту освіти та гуманітарної політики Черкас:

Черкаська гімназистка перемогла одразу з 10 предметів всеукраїнської олімпіади. Учениця 6-А класу Дев'ята Гімназія Анна Чижик взяла участь у Всеукраїнській олімпіаді «Всеосвіта зима 2021-2022», метою якої є активізувати пізнавальну діяльність та навчальну мотивацію, узагальнити набуті теоретичні знання і закріпити пройдений матеріал.

Юна черкаська гімназистка здобула перше місце за 10-ма напрямами і стала переможницею олімпіади з: української мови, української літератури, зарубіжної літератури, англійської мови, німецької мови, математики, історії України, Всесвітньої історії, географії та біології.

Дівчину відзначили дипломами за високий рівень теоретичних та практичних навичок, креативне та критичне мислення, вмотивованість, упевненість у своїх силах, творчий потенціал.