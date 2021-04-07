Школярів запрошують на Міжнародну наукову олімпіаду в Дубаї: як взяти участь

Джерело:фейсбук Малої академії наук
В Україні розпочався відбір школярів для участі в Міжнародній молодіжній науковій олімпіаді IJSO 2021. Він включатиме два етапи, і фіналісти представлятимуть Україну в Дубаї.
Пройти національний відбір можуть школярі, які навчаються у 8 класі і старші, віком 15 років, які володіють ґрунтовними знаннями з фізики, хімії та біології одночасно.
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Як взяти участь? Для участі у національному відборі претендентам необхідно зареєструватися, заповнивши форму за посиланням. Реєстрація учасників триватиме до 5 травня 2021 року.
Всеукраїнський національний відбір включатиме 2 етапи, за підсумками якого буде визначено 6 знавців природничих дисциплін. Саме вони і будуть представляти Україну на міжнародному фіналі в Дубаї (ОАЕ).
Він відбудеться 25 травня і передбачатиме онлайн-тестування з фізики, хімії та біології, що включатиме 45 завдань різного рівня складності (по 15 з кожного предмету) і триватиме 3 астрономічні години.
Формат, рівень складності та процес оцінювання завдань відповідатиме вимогам проведення міжнародного фіналу IJSO.
Це буде навчально-підготовчий табір, куди запросять найкращих учасників І етапу. Там школярі проходитимуть підготовку спільно із членами програмного комітету. За цими результатами 6 найкращих школярів отримають право представляти Україну на міжнародному фіналі IJSO.
З матеріалами та програмою олімпіади можна ознайомитися за посиланням. Додамо, що вже у 2022 році гостей з усіх куточків світу зустрічатиме Київ, який було обрано місцем проведення міжнародної олімпіади IJSO.
До слова, Німецько-американський банк оголосив конкурс творів для дітей віком від 13 до 18 років. Переможець отримає 10 000 доларів на навчання в одному з вишів США.