Школярів запрошують на Міжнародну наукову олімпіаду в Дубаї: як взяти участь

В Україні розпочався відбір школярів для участі в Міжнародній молодіжній науковій олімпіаді IJSO 2021. Він включатиме два етапи, і фіналісти представлятимуть Україну в Дубаї.

Хто може взяти участь в олімпіаді

Пройти національний відбір можуть школярі, які навчаються у 8 класі і старші, віком 15 років, які володіють ґрунтовними знаннями з фізики, хімії та біології одночасно.

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Як взяти участь? Для участі у національному відборі претендентам необхідно зареєструватися, заповнивши форму за посиланням. Реєстрація учасників триватиме до 5 травня 2021 року.

Всеукраїнський національний відбір включатиме 2 етапи, за підсумками якого буде визначено 6 знавців природничих дисциплін. Саме вони і будуть представляти Україну на міжнародному фіналі в Дубаї (ОАЕ).

Як відбиратимуть школярів

I етап відбору

Він відбудеться 25 травня і передбачатиме онлайн-тестування з фізики, хімії та біології, що включатиме 45 завдань різного рівня складності (по 15 з кожного предмету) і триватиме 3 астрономічні години.

Формат, рівень складності та процес оцінювання завдань відповідатиме вимогам проведення міжнародного фіналу IJSO.

II етап відбору

Це буде навчально-підготовчий табір, куди запросять найкращих учасників І етапу. Там школярі проходитимуть підготовку спільно із членами програмного комітету. За цими результатами 6 найкращих школярів отримають право представляти Україну на міжнародному фіналі IJSO.

З матеріалами та програмою олімпіади можна ознайомитися за посиланням. Додамо, що вже у 2022 році гостей з усіх куточків світу зустрічатиме Київ, який було обрано місцем проведення міжнародної олімпіади IJSO.

Що відомо про міжнародну олімпіаду IJSO Це одна з 12 найпрестижніших світових наукових олімпіад для молоді, спрямована на популяризацію науки та природничих дисциплін.



Щороку молодь з усього світу збирається для того, щоб взяти участь в індивідуальних і командних змаганнях, продемонструвати й оцінити власні знання та досягнення у вивченні природничих наук.



У 2018 році Мала академія наук України взяла участь в олімпіаді як спостерігач, а в 2019 році відбувся дебют української команди, який увінчався неабияким успіхом – трьома бронзовими медалями.



Особливістю олімпіади є комплексність і міждисциплінарність, учасники мають показати знання та навики одночасно з трьох природничих дисциплін: фізики, хімії та біології. Конкурсна програма міжнародного фіналу IJSO складається із змагання в теоретичних завданнях, тестах та розв’язанні задач, а також командному турі, який передбачає роботу над експериментальними завданнями.



До слова, Німецько-американський банк оголосив конкурс творів для дітей віком від 13 до 18 років. Переможець отримає 10 000 доларів на навчання в одному з вишів США.