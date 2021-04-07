Школярів запрошують на Міжнародну наукову олімпіаду в Дубаї: як взяти участь
В Україні розпочався відбір школярів для участі в Міжнародній молодіжній науковій олімпіаді IJSO 2021. Він включатиме два етапи, і фіналісти представлятимуть Україну в Дубаї.
Джерело:фейсбук Малої академії наук
Хто може взяти участь в олімпіаді
Пройти національний відбір можуть школярі, які навчаються у 8 класі і старші, віком 15 років, які володіють ґрунтовними знаннями з фізики, хімії та біології одночасно.
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Як взяти участь? Для участі у національному відборі претендентам необхідно зареєструватися, заповнивши форму за посиланням. Реєстрація учасників триватиме до 5 травня 2021 року.
Всеукраїнський національний відбір включатиме 2 етапи, за підсумками якого буде визначено 6 знавців природничих дисциплін. Саме вони і будуть представляти Україну на міжнародному фіналі в Дубаї (ОАЕ).
Як відбиратимуть школярів
I етап відбору
Він відбудеться 25 травня і передбачатиме онлайн-тестування з фізики, хімії та біології, що включатиме 45 завдань різного рівня складності (по 15 з кожного предмету) і триватиме 3 астрономічні години.
Формат, рівень складності та процес оцінювання завдань відповідатиме вимогам проведення міжнародного фіналу IJSO.
II етап відбору
Це буде навчально-підготовчий табір, куди запросять найкращих учасників І етапу. Там школярі проходитимуть підготовку спільно із членами програмного комітету. За цими результатами 6 найкращих школярів отримають право представляти Україну на міжнародному фіналі IJSO.
З матеріалами та програмою олімпіади можна ознайомитися за посиланням. Додамо, що вже у 2022 році гостей з усіх куточків світу зустрічатиме Київ, який було обрано місцем проведення міжнародної олімпіади IJSO.
Що відомо про міжнародну олімпіаду IJSOЦе одна з 12 найпрестижніших світових наукових олімпіад для молоді, спрямована на популяризацію науки та природничих дисциплін.
Щороку молодь з усього світу збирається для того, щоб взяти участь в індивідуальних і командних змаганнях, продемонструвати й оцінити власні знання та досягнення у вивченні природничих наук.
У 2018 році Мала академія наук України взяла участь в олімпіаді як спостерігач, а в 2019 році відбувся дебют української команди, який увінчався неабияким успіхом – трьома бронзовими медалями.
Особливістю олімпіади є комплексність і міждисциплінарність, учасники мають показати знання та навики одночасно з трьох природничих дисциплін: фізики, хімії та біології. Конкурсна програма міжнародного фіналу IJSO складається із змагання в теоретичних завданнях, тестах та розв’язанні задач, а також командному турі, який передбачає роботу над експериментальними завданнями.
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