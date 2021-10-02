Школярів в окупованому Криму змушували ходити в туалет у вигрібну яму

В одній зі шкіл окупованого Росією Криму від початку навчального року не працював туалет для дівчаток. Згодом закрили й вбиральню для хлопчиків.

Тож учнів "попросили" ходити до туалету у вигрібну яму. Батьки поскаржилися на проблему, та у відповідь отримали заяву про "паніку на порожньому місці".

Дивіться також Тигр відкусив палець однорічному малюку в окупованому Криму

У школі під Сімферополем діти не мають туалетів – зламалися

Біда в тім, що в тому навчальному закладі (мовиться про Пожарську школу під Сімферополем) ще з початку навчального року працювала тільки вбиральня для хлопчиків.

Туди ж доводилося ходити й дівчаткам, але недовго – і цей туалет закрили.

Тож дітей фактично змусили справляти природні потреби у вигрібну яму в руїнах поруч зі школою.

Учні та батьки бідкаються, та директриса тільки розводить руками. Мовляв, батьки панікують на порожньому місці, бо зручностей школярів позбавили всього на один день. Проблему начебто вже усунули.



Такі от туалети у кримській школі під Сімферополем / Фото "Лента дна"



Оскільки вбиральні зламалися, дітей змушували ходити до вигрібної ями / Фото "Лента дна"

Радимо перечитати: