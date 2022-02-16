Школярів у Києві навчають, що робити у випадку бойових дій та куди бігти

Українських школярів навчають, що робити в разі бойових дій чи природних катастроф. У школах почали облаштовувати підвальні та підсобні приміщення, куди не зазирали роками.

А в тих школах, де немає сховищ, дітей будуть евакуйовувати у найближчі підземні переходи та бомбосховища.

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Дітям дають інструкції

Учні на уроках вчаться бути обережними із гранатами та мінами. Поліцейські пояснюють, що найбезпечніше місце – це перший поверх біля опорних колон подалі від вікон.

Батькам київських учнів адміністрації школи розіслали інструкції про те, як діяти їхнім дітям у надзвичайній ситуації.

Найважливіше:

не панікувати,

залишатися поруч з учителями,

виходити з класу після тривожного сигналу,

заходити до укриттів по одному тощо.

Школярів тренують йти до бомбосховища

За різними класами у школах розписані різні підвальні приміщення і учнів тренують, як туди потрапити без штовханини і боротьби за місце.

Проте столичні школи розділися – деякі не проводять таких тренувань, аби не сіяти паніку, а частина закладів відпрацьовує евакуацію на практиці.

Це навчання не про паніку, а навчання – як вижити в надзвичайних ситуація. У нас сьогодні можуть бути замінування, завтра – трапитися і пожежа в школі,

– кажуть правоохоронці.

Вчителі додають, що те, що напрацьовано практично, найкраще запам’ятовується в стресовій ситуації. Мовляв, так працюють наші нейронні зв’язки – ми робимо в той момент те, що у нас найчіткіше відпрацьовано.

Деякі школи навіть облаштували підвали для тривалого перебування там дітей. Розчистити довелось навіть ті підземні сховища, де роками був лише мотлох.

Під час тренувань діти мають пробути у такому підвалі майже три години. Там мають бути запаси води і навіть окремі кабінети для біотулетів.

Проте є школи, де підвального приміщення немає. Там дітей будуть евакуйовувати у найближчі підземні переходи та бомбосховища.

Учням також рекомендують мати зі собою написані на папері контакти рідних для зв'язку.

У дітей побільшало питань про війну

Шкільна психологиня каже, що в останні дні найчастіше питання від дітей про війну. А такі тренування, за її словами, допоможуть зняти напругу.

Знаєте, що найчастіше запитання від школярів – чи буде війна. Річ у тім, що тут я не можу дати відповідь. Наша справа якраз і полягає в тому, щоб не надати відповідь – буде чи не буде, а – що робити, якщо,

– розповіла психологиня.

Експерти ж вважають, що власні інструкції на випадок надзвичайних подій мають бути в усіх школах України.

До слова, львівські школи навчають учнів 9 − 11 класів стріляти з пневматичної зброї. Такі заняття проводитимуть щодня, а стріляти планують навчити всіх старшокласників. Директори також пройшли схожі навчання. Деталі – читайте тут.