У Верховній Раді з'явився проєкт постанови про премію для учнів за успішне складання ЗНО. Планується, що учасники тестування за найвищі бали отримають винагороду в в розмірі 100 тисяч гривень.

Ініціаторами цього проєкту стали спікер Верховної ради Дмитро Разумков та голова комітету з питань освіти Сергій Бабак. Про цей законопроєкт йдеться на сайті парламенту.

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Так, нардепи пропонують у 2021 році запровадити премії учасникам ЗНО за найвищі бали. 30 школярів зможуть отримати по 100 тисяч гривень за високі результати на тестуванні.

Проте для втілення даного проєкту з держбюджету країни знадобляться додаткові кошти. Фінансування буде здійснюватися з урахуванням пріоритетних напрямів розвитку освіти і науки.

Додамо, що 28 грудня уряд схвалив проєкт указу Президента України про призначення 100 тисяч гривень на преміювання школярів за високі бали на результатах ЗНО.

Йдеться про 20 премій по 5 тисяч гривень кожному з учасників ЗНО. Це буде щорічна премія від президента випускникам, які здобули найвищий результат на тестуванні.