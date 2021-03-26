Запорізька влада відправляє школярів на дистанційку
Запорізька область перебуває у помаранчевій зоні. Але комісія з ТЕБ і НС постановила перевести освітній процес в школах в онлайн. Тепер остаточне рішення має ухвалити місцева влада.
Джерело:Запорізька облдержадміністрація
Про це повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Володимир Шустов. Він зазначив, що ці заходи ввели для того, щоб запобігти поширенню коронавірусу.
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Як зміниться навчання
- Дистанційно навчатимуться учні 5 – 11 класів.
- Учні молодших класів та дитячих садочків можуть відвідувати заклади освіти.
На засіданні також зазначили, що у разі погіршення ситуації у регіоні заборонять проведення всіх масових, культурних, релігійних і спортивних заходів.
Рішення, чи переводити школярів на онлайн навчання, має ухвалити місцева рада.
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