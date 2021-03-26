Запорізька область перебуває у помаранчевій зоні. Але комісія з ТЕБ і НС постановила перевести освітній процес в школах в онлайн. Тепер остаточне рішення має ухвалити місцева влада.

Про це повідомив перший заступник голови облдержадміністрації Володимир Шустов. Він зазначив, що ці заходи ввели для того, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

До теми Як учні у Львові навчатимуться після канікул: рішення міської ради

Як зміниться навчання

Дистанційно навчатимуться учні 5 – 11 класів.

Учні молодших класів та дитячих садочків можуть відвідувати заклади освіти.

На засіданні також зазначили, що у разі погіршення ситуації у регіоні заборонять проведення всіх масових, культурних, релігійних і спортивних заходів.

Рішення, чи переводити школярів на онлайн навчання, має ухвалити місцева рада.

Актуально Як працюють українські школи в червоній та помаранчевій зонах: звіт по областях

Зверніть увагу! Епідеміологічна ситуація з коронавірусом в Запорізькій області продовжує погіршуватися – кількість хворих зростає. За минулу добу, 25 березня, зареєстрували 488 нових випадків захворювання. Найгірше становище – у Мелітопольському та Пологівському районах.