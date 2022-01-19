Школярі та студенти можуть позмагатися за 1 мільйон доларів та квиток до Кремнієвої долини

В Україні розпочали реєстрацію для участі у Startup World Cup 2022 – найбільшій глобальній конференції-конкурсі стартапів з фіналом у Кремнієвій долині та головним призом в 1 мільйон доларів.

Хто може взяти участь у конкурсі

Діти до 18 років можуть брати участь у складі команд стартапів, а зареєструвати свій стартап в Україні за згодою батьків можна навіть у 16 років.

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Потенційні учасники можуть подавати заявки для участі у Startup World Cup 2022 через головний сайт SWC.

Організатори глобального конкурсу оберуть 12 фіналістів. Вони 31 березня змагатимуться за перемогу в Києві, у КВЦ "Парковий". Переможця обере журі після презентації всіх 12 стартапів.

Стартап-переможець українського етапу зможе представити свій проєкт на Великому фіналі Startup World Cup, що відбудеться у Сан-Франциско. Головний приз фіналу – 1 мільйон доларів інвестицій.

У МОН кажуть, що Startup World Cup – це одна з можливостей реалізації для українських підлітків та студентів, що розвиваються у напрямі створення нових інноваційних проєктів.

Startup World Cup називають кубком світу для стартапів, однак ця подія не лише про змагання. Великий фінал у Кремнієвій долині – це унікальна можливість зустрітися на одному майданчику з провідними інвесторами, засновниками та керівниками інноваційних компаній, таких як Apple, Netflix, SoftBank, Cisco тощо.

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