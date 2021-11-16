Школярі та студенти на Львівщині повертаються до очного навчання: дата та умови

У Львівській області учні 5 – 11 класів та студенти університетів можуть повернутися до очного навчання за умови вакцинації працівників. Відновити очне навчання планують з наступного понеділка, 22 листопада.

Дата відновлення очного навчання

Відповідне рішення ухвалила обласна комісія ТЕБ і НС. Зазначимо, що учні початкових класів у Львові сіли за парти ще 14 листопада.

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У Львівській ОДА повідомили, що обласна комісія ТЕБ і НС вирішила відновити з 22 листопада очне навчання для учнів 5 – 11 класів шкіл та вищих навчальних закладів за дотримання певних умов.

Умови, за яких відновлять очне навчання

Так, відновити очне навчання зможуть ті заклади, де всі працівники (100%) мають:

документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації від коронавірусу;

міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 (зелені сертифікати);

негативний результат ПЛР-тесту, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема, з використанням мобільного додатка "Дія".

Як пояснили в ОДА, навіть після відновлення очного навчання в закладах освіти, працівники у яких відсутні щеплення проти коронавірусу, підлягають відстороненню від роботи.

Додамо, що для студентів "Львівської політехніки" дистанційне навчання продовжили до кінця семестру – 31 грудня 2021 року. Про це повідомили на сайті університету.

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До слова, міністр освіти Сергій Шкарлет заявив, що якщо у закладі освіти всі працівники вакциновані проти коронавірусу (навіть у червоній зоні), то дітей треба повертати за парти.

Раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що навчальні заклади повинні перейти на очну форму навчання. За його словами, невакцинованих освітян відсторонили, тож у закладах освіти вже має бути 100% вакцинованих працівників.