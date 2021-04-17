Учні середньої школи у місті Аледо оцінили одного однокласника в 100 доларів, а іншого – лише в долар.

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Групу у Snapchat діти назвали “Работоргівля”, потім перейменували її у "Ферма", а після цього – в "Аукціон".

Скільки школярів брали участь в групі, у школі не розголошують, посилаючись на захист персональних даних.

Директорка школи Даніел Керолін Анслі заявила, що школярів притягли до дисциплінарного стягнення за расові домагання і кіберзнущання. Темношкірі батьки і правозахисники вважають, що це підміна понять.

Це не кіберзалякування, а расизм. Треба називати речі своїми іменами. Мене просто нудить від цього. Ким вони себе вважають?

– сказав один з батьків Марк Граббс.

Поліція почала розслідування цього інциденту. Правоохоронці кажуть, що в шкільному окрузі немає місця расизму або ненависті.