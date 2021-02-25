Двоє старшокласників зі школи № 24 у Рівному написали реп до всеукраїнського Арт-челенджу, присвяченому 150-річчю з Дня народження Лесі Українки. Відео дуже сподобалося багатьом школярам та вже набрало понад 12 тисяч переглядів.

Текст для відео написав десятикласник Олександр Манелюк, а бітбокс-супровід створив учень 11 класу Тарас Пилипака.

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Школярі розповідають, що такі творчі експерименти роблять літературу цікавою для підлітків.

Коли вчителі запропонували взяти участь у конкурсі, ми почали шукати щось незвичне, творче та креативне. Я займаюсь бітбоксом, веду свій блог, Сашко читає реп. Тому вирішили поєднати наші вміння і записати відео,

– розповідає Тарас Пилипака.

Він вважає, що вийшло класно. Так, школярі за допомогою реп-пісні можуть донести до інших учнів головні події з біографії Лесі Українки.

Учні з Рівного зачитали реп про Лесю Українку: дивіться відео



“Це можливість ще популяризувати творчість письменниці. Тому думаю ми створимо ще не одне таке відео", – переконують учні.

До слова, 25 лютого відзначають ювілей 150 років з дня народження української поетеси і громадської діячки Лесі Українки.

Коротка біографія Лесі Українки

Народилася Лариса Косач (це її справжнє ім’я) 25 лютого 1871 року в місті Новограді-Волинському. Батько її – Петро Косач, був службовцем, мати – Ольга Драгоманова-Косач – письменницею, яка публікувалася під псевдонімом Олена Пчілка.

Свій перший вірш "Надія" Леся написала дев’ятирічною дівчинкою. Сталося це під враженням від арешту й заслання до Сибіру рідної тітки, Олени Косач. А вже у тринадцять років Ларису Косач почали друкувати. Вже на початку 1893 року у Львові вийшла перша збірка поезій поетеси – "На крилах пісень".

Ще в дитячі роки Леся захворіла на туберкульоз, з яким вона боролась усе життя. Через це дівчинка не ходила до школи, але вдома отримала глибоку і різнобічну освіту. Так, письменниця знала 11 мов, вітчизняну і світову літературу, історію, філософію.

За свої погляди і творчість поетеса перебувала під негласним наглядом поліції, і цензура не раз забороняла її твори. Більшість своїх робіт вона публікувала за кордоном – Берліні, Дрездені, Празі, Відні. Останні роки Леся Українка жила в Грузії та Єгипті разом із чоловіком Климентом Квіткою.