Школярі здивували крутими винаходами: система для водіїв та ефективність сонячних панелей

Учасники Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт МАН у цьому році здивували своїми роботами. Зокрема, винаходи школярів допоможуть запобігти ДТП, економити воду під час вирощування овочів та знешкодити віруси.

Понад тисячу школярів з усієї України представляли свої проєкти з різних наук та змагалися за золоті медалі.

До теми Назад до школи: чи зможуть учні навчатися так само, як до карантину

Президент Малої академії наук Станіслав Довгий заявив, що кожен, хто займається наукою, повинен усвідомлювати свою відповідальність – що потрібно не лише придумати якесь "вау", а й врахувати усі ризики.

"Наші учні розуміють цю надважливу складову науки і у своїй діяльності керуються правильними принципами: допоможи и не нашкодь", – зазначив він.

За які ідеї та проєкти юні науковці отримали золото

Система для водіїв

Десятикласник Роман Юкленчук з Харкова розробив систему, яка допомагає водіям безпечно переїжджати перехрестя.

Це "тандем" розумного світлофора та спеціальної апаратури, що буде знаходитися в автомобілі. Система підкаже водію відстань до перехрестя, час сигналу світлофора, і запропонує оптимальну швидкість руху.

На думку винахідника, така система не лише допоможе зменшити кількість ДТП, що часто трапляються на перехрестях, а й заощадить паливо.

Економія води для фермерів

Одинадцятикласник Олександр Ковальчук з Києва придумав помічника для фермерів – систему «iPoliv». Вона допомагає на 10% зменшити витрати води на полях та на 20% підвищити врожайність.

Це працює завдяки датчикам, що збирають дані про вологість ґрунту та мікроклімат на полі та передає їх на сервер, де відбудеться прогнозування найбільш оптимальних методів обробки землі.

Ефективність сонячних панелей

Одинадцятикласниця Єлизавета Лазарова з Києва знайшла спосіб втричі підвищити ККД (коефіцієнт корисної дії) сонячних панелей, до 30% зменшити термін їхньої окупності та ще й зекономити 70% площ, зайнятих сонячними електростанціями.

Дівчина придумала унікальну конструкцію – рефлекторну V-подібну установку, всередині якої встановлені двосторонні сонячні батареї. До речі, на свою розробку дівчина вже має патент.

Альтернатива синтетичним утеплювачам

Одинадцятикласниця Анна Туманова з Кіровоградської області винайшла альтернативу синтетичним утеплювачам – це текстильний матеріал із суцвіття рогози.

Цікаво, що його можна використовувати для створення теплоізоляційного одягу та ще й зберегти навколишнє середовище.

Програма для знешкодження вірусів

Десятикласник Дмитро Жайворонок з Києва створив антивірусну програму для виявлення та знешкодження вірусів-шифрувальників.

Так, антивірус швидко сканує файли і програми в режимі реального часу, знаходить віруси, знешкоджує їх або відправляє на "карантин" за допомогою вбудованих алгоритмів.

Додамо, що програма безкоштовна та не містить обмежень, пов’язаних з функціональністю.

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Окрім золотих медалей, школярів на конкурсі нагородили левітаційними вагами, пристроєм для генерації та передачі сигналу SOS, новим сервісом для відеоконференцій тощо.

Президент МАН наголосив, що майже половина школярів здобули нагороди. Утім, проєкти, що лишилися без відзнак, також є цілком достойними. А переможці протягом року будуть отримувати президентські стипендії та зможуть представляти Україну на міжнародних олімпіадах та конкурсах.