Так, вже з понеділка, 26 квітня, учні шкіл Львівщини будуть навчатися очно.

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Директор департаменту освіти і науки ЛОДА Олег Паска наголосив, що школи відновлюють очне навчання, бо Львівщина переходить у жовту зону карантину.

Учні перейдуть з дистанційного на очне навчання. Але в окремих школах діти можуть перейти на змішане навчання, проте все одно зможуть відчути радість живого спілкування в процесі навчання,

– написав він.

Скільки шкіл і які саме класи навчатимуться за змішаною формою, наразі невідомо. За словами Олега Паски, це залежить від ситуації із захворюванням на коронавірус в окремій школі. Так, у кожному випадку рішення ухвалюється на місці, виходячи з тих умов, що склалися в школі.



Директор департаменту освіти Львівщини попросив усіх дотримуватися відповідних заходів безпеки, щоб учні та студенти могли успішно завершити навчальний рік без дистанційки.

До слова, у МОН розповіли, що українські школи через карантин можуть ухвалити рішення про продовження навчання для дітей влітку. Але Юрій Кононенко розповів, що у більшості регіонів навчальний рік триває за планом.