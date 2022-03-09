Після вибору форму навчання необхідно погодити з військовою адміністрацією. Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький.

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При виборі очної або змішаної форми навчання працівники школи повинні вжити всіх необхідних безпекових заходів. Якщо заклад обере дистанційне навчання – має використовувати єдину для нього навчальну платформу.

Що має зробити кожна школа

Сьогодні, 9 березня, визначитися з формою навчання і подати інформацію у відділи освіти райдержадміністрацій;

Забезпечити можливість долучення до освітнього процесу дітей, що переїхали на Львівщину через війну і тимчасово проживають у населеному пункті, де розміщена школа.

За умови, якщо учні 5-11 класів з певних причин цього навчального року не використовували загальношкільну платформу або ж наразі не мають змоги долучитися до неї, бо перебувають за кордоном, можуть долучатися до Дистанційної школи «Вчитись просто».

Зареєструватись для навчання у Дистанційній школі можна за посиланням.

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