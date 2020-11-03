У Києві на початку листопада спостерігається зниження захворюваності на ГРВІ та грип у порівнянні з попереднім тижнем.

За минулий тиждень у столиці зареєстровано майже 10 тисяч хворих дітей та дорослих. Про це повідомила пресслужба Київська міська державна адміністрація.

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У КМДА запевнили, що у Києві зараз знижується захворюваність на гострі респіраторні вірусні інфекції на 8,5% у порівнянні з попереднім тижнем.

Зокрема, динаміка інфекційного процесу перебуває на низькому рівні. За підрахунками, інфікувалось 3864 дитини (спостерігається зниження на 22%) та 6024 дорослих (спостерігається зростання на 3%).

Захворюваність на ГРВІ та грип серед всіх дітей становлять понад 39 %, тоді як на попередньому тижні – 45,9%. Серед школярів захворюваність знизилася на 30,4% – зареєстровано 1734 випадки.

До слова, у КМДА прийняли рішення не переводити школи на дистанційне навчання. Наразі у Києві залишаються на карантині 8 шкіл, на дистанційному навчанні перебувають 449 класів у 133 школах. Загалом у столиці на COVID-19 хворіють 559 учнів та 567 педагогів.