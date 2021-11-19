Рішення про повернення учнів до очного навчання ухвалила міська комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) 17 листопада. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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Раніше влада не хотіла повертати учнів за парти

Ще тиждень тому тривала дистанційка і про повернення за парти ніхто й не думав. Тоді 11 листопада мер заявив, що онлайн-навчання поки не скасовуватимуть, оскільки зростає кількість хворих на COVID-19 серед дітей.

Хоча батьки після канікул (з 1 листопада) неодноразово закликали владу повернути у школи хоча б учнів молодших класів, адже їм дистанційка дається найскладніше. Але влада ігнорувала це.

Ми не можемо ризикувати здоров'ям дітей, а також їхніх родин, їхніх близьких. Багато дітей переносять вірус навіть безсимптомно, але можуть заразити близьке оточення,

– пояснював Кличко під час брифінгу.

Тому рішення повернути очний формат стало досить несподіваним.

Чому змінили рішення та відновили очне навчання

Станом на 11 листопада хворих на COVID-19 підлітків віком до 17 років було 109, на 17 листопада – вже 90. Судячи з цих цифр, нових випадків зараження коронавірусом серед дітей за добу стали фіксувати менше.

Директорка департаменту освіти та науки Києва Олена Фіданян пояснила, що скасувати дистанційку вирішили, бо заклади освіти готові до відновлення навчання у приміщеннях.

Чому ухвалили таке рішення? Тому що цього хоче громада, тому що цього хочемо ми з вами.. Ми всі хочемо, щоб ми повернулися до очного навчання. Але медики мали сказати, що все, пік пройдено, а освітяни мали сказати – ми готові. Коли це доповіли меру, він ухвалив рішення, яке є безпечним для громади,

– пояснила чиновниця.

Додамо, що вплинути на таке рішення могла і центральна влада. Так, прем'єр-міністр Денис Шмигаль неодноразово закликав місцеву владу повернути дітей за парти. А Міносвіти 16 листопада надіслало листи з рекомендацією скасувати дистанційну роботу в усіх регіонах.

Аргументи чиновники такі:

переважна більшість працівників шкіл вакциновані від коронавірусу;

очне навчання потрібне для соціалізації дітей, вони в такому форматі швидше і краще засвоюють матеріал;

ВООЗ також закликала країни відмовлятися від дистанційного навчання;

уряд дозволив (постанову №1236) займатися очно учням 1 – 4 класів незалежно від рівня вакцинації вчителів та карантинної зони. А учням 5 –11 класів – у червоній зоні, якщо весь колектив закладу повністю вакцинований.

Тож у Києві вирішили з наступного тижня відновити очне навчання. Міністр освіти Сергій Шкарлет запевнив, що з 22 листопада в очному форматі почнуть займатися учні понад 11 тисяч шкіл.

А що з відстороненням вчителів

Станом на 17 листопада, за даними КМДА, в Києві вакциновані понад 95% співробітників сфери освіти.

Директорка департаменту освіти та науки Києва Олена Фіданян розповіла, що статистику відсторонених співробітників через відсутність щеплень у столиці не ведуть. Проте запевнила, що проблем у школах після виходу в офлайн не буде.

Не буде такого, щоб у якійсь школі не було багато вчителів... Працюватимуть усі школи. І в установах будуть тільки ті люди, які мають відповідний документ, який дозволяє їм працювати з дітьми,

– наголосила Фіданян.

Як працюватимуть школи у Києві

Скасування дистанційки не означає скасування червоної зони у столиці. Для роботи шкіл в офлайн-режимі залишаються такі вимоги:

100% співробітників школи мають бути повністю вакциновані (дві дози щеплення від коронавірусу),

або ж надати довідку про наявність медичних протипоказань або довідку про те, що перехворіли на COVID-19.

У МОЗ раніше наголошували, що навіть за умови вакцинації всіх працівників на карантин можуть відправити як окремий клас, так і всю школу. Клас – якщо занедужує хтось з учнів, а школу – якщо таких класів буде понад 50%.

До слова, в Україні школи почали повертатися до очного навчання. Але далеко не всі учні рвуться сісти за парти після дистанційки. Чому так? Читайте причини та поради, як безболісно повернутися учнів в класи – у статті.