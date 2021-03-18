У школах Івано-Франківська учні не будуть мати березневих канікул. Натомість учні матимуть два додаткові вихідні на Великдень.

Міський голова Івано-Франківська розповів, що канікули для дітей переносять через пандемію. Так, школярі відпочиватимуть з 29 квітня до 4 травня 2021 року.

До теми Канікули в школах України 2020 – 2021: коли відпочиватимуть учні

За його словами, цей навчальний рік (як і попередній) – нетиповий. “Він почався одразу з канікул у вересні, пам'ятаєте?”, – нагадав Марцінків.

Важливо! Івано-Франківськ у вересні 2021 року потрапив до червоної зони епідемічної ситуації, тому там продовжили канікули в школах до 11 вересня.

Мер міста додав, що зараз через важку ситуацію з пандемією та високу захворюваність учні навчаються дистанційно.

Марцінків пояснив, що законом встановлена кількість робочих днів для навчання – 175. І якщо зараз школи вирішать зробити березневі канікули, то доведеться продовжувати навчальний рік.

Тому наразі наші міські освітні заклади прийняли рішення перенести канікули та зробили довші великодні свята. Так, учні відпочиватимуть з четверга, 29 квітня до вівторка, 4 травня, включно,

– наголосив Марцінків.

Зазначимо, що в Івано-Франківську у дитячих садках та школах продовжили карантин. Наразі вони не працюватимуть, поки не стабілізується ситуація із захворюваністю на коронавірус.



До слова, у Києві учнів 5 – 11 класів йдуть на канікули вже з четверга, 18 березня. А садочки та початкова школа поки працюватимуть в звичному режимі. З понеділка, 22 березня, учні початкової школи також підуть на канікули.