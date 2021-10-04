Заліз через вікно: школяр в Тернопільській області обікрав школу

В Тернопільській області 12-річний школяр вкрав комп’ютерну техніку. Учень заліз до школи через вікно. Його вже затримала поліція.

До поліції у місті Зборів звернулася жінка щодо крадіжки у школі. Саме вона виявила пошкоджене вікно в одному із шкільних класів.

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За її словами, зі столу зникла комп’ютерна техніка. Працівники поліції задокументували факт крадіжки у школі.

У ході перевірки даної інформації працівники поліції встановили, що до злочину причетний 12-річний хлопець. Він вже потрапляв в поле зору поліцейських за скоєння аналогічних злочинів.

Викрадене майно правоохоронці вилучили. Але за протиправний вчинок малолітній учень не зможе понести покарання, але за нього відповідатимуть батьки.

До слова, у Хмельницькій області правоохоронці склали адмінпротокол на директора школи. Його звинувачують в тому, що він не повідомив про випадок булінгу. Тепер цю справу буде розглядати суд.