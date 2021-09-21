Інцидент стався під час відеорозмови в соцмережі інстаграм. На відео помітно школяра, який кинув на підлогу підручник і стрибає на ньому.

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Натомість двоє друзів хлопця схвально реагують на його дії. При цьому молоді люди активно використовували нецензурну лексику.

Дивіться відео, як учень розтоптав підручник з української мови:



Згодом на сторінці школяра з'явилися вибачення за свій вчинок. "Прошу вибачення в українців, яких образив, не знаю, що на мене найшло, просто не подумав", – написав він.

А у соцмережу тікток він виклав більш показове відео, на якому удав, що плаче. На відео він навіть перехрестився.

Дивіться відео, як хлопець вибачається за свій вчинок:



До слова, нещодавно декілька дівчат опублікували на своїх сторінках у інстаграмі відео із святкування дня народження. Свято вони влаштували просто на Меморіалі Героям Небесної Сотні у Львові. Все дійство супроводжувалось російською музикою, танцями та феєрверками. Деталі та відео – дивіться у статті.