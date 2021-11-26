Інцидент трапився у луцькій школі №15. Усі події трапились в одному із кабінетів навчального закладу.
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У Луцьку школяр кинув прапор на підлогу
На відео видно, як школяр почепив на дошці просто на прапор України труси. Згодом він зірвав білизну, а тоді й прапор. При цьому український стяг підліток просто кинув на землю. Протягом усього відео хлопець голосно сміявся.
Користувачі соцмережі активно коментують відео. Здебільшого людей обурила така поведінка підлітка:
- "Як буде відео з вибаченнями, погукаєте мене";
- "Сподіваюся цей хлопець колись потрапить до мене у взвод";
- "Та що ж це за діти тепер ростуть?";
- "Хай вийде на центральну площу міста і подивиться в очі тим, хто загинув за Україну".
Школяр у Луцьку зірвав прапор: дивіться відео
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