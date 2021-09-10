Школяр у Білій Церкві випадково порізав зап'ястя канцелярським ножем

Під час уроку 12-річний школяр випадково порізав собі зап’ястя канцелярським ножем. Йому одразу надали першу допомогу та госпіталізували до лікарні.

Під час уроку 12-річний школяр випадково порізав собі зап’ястя канцелярським ножем. Йому одразу надали першу допомогу та госпіталізували до лікарні.

Що сталося у школі

10 вересня до поліції надійшло повідомлення про ножове поранення учня однієї з шкіл Білої Церкви. Секретарка закладу освіти розповіла, що під час уроку стався прикрий інцидент.

Читайте також Була відмінницею: у виші Харкова розповіли про студентку, яка стріляла у вчителів з арбалета

12-річний хлопець намагався дістати гумку з-під пластикової ємності за допомогою канцелярського ножа. Але через власну необережність учень поранив собі зап’ястя руки.



Учень намагався канцелярським ножем розрізати пластик

В подальшому дитину госпіталізували до дитячої лікарні. Хлопчика одразу доправили до кабінету медсестри та надали першу необхідну допомогу. Працівники школи повідомили про інцидент батьків учня.

Наразі життю та здоров'ю хлопчика нічого не загрожує.

У поліцію попросили батьків проводити зі своїми дітьми роз'яснювальні бесіди щодо безпеки у школі. Систематично нагадувати правила поведінки та не допускати користування небезпечними предметами.

До слова, у Києві студентку, яка спізнювалася на пари, збило авто. Дівчина сильно травмувалася. Студентці викликали швидку, проте вона їхала досить довго, бо смугу для громадського транспорту заполонили автівки. Деталі та відео – читайте тут.