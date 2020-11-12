Тимчасовий очільник МОН Сергій Шкарлет заявив, що Україна має переглянути підхід до 12-річного навчання. Також він висловив ідею починати навчання з 5-ти років, бо це, за його словами, є поширеною практикою в європейських країнах.

Так, у європейських країнах повна загальна середня освіта триває не менше 12-ти років. І лише в Туреччині учні закінчують школу до 18-ти років, повідомляє видання "Нова українська школа".

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"У Європі чи інших країнах, які мають кращий рівень якості підготовки, – учні навчаються в школі до 18 чи навіть 19 років. Тому що у 18 років людина є більш підготовленою і зрілою до наступного вибору і самостійності", – пояснює ексміністерка МОН Лілія Гриневич.

Цікаво, що тривалість загальної середньої освіти – не менше 12 років становить у 19 країнах; 13 років – у 17 країнах; 14 роки – у 2 країнах.

Зі скількох років навчаються в різних країнах світу

У Туреччині навчання починається в 5,5 і триває 12 років.

На Кіпрі навчання може починатися в 5,5 років і тривати 12,5 років;

На Мальті, в Англії, Уельсі і Шотландії навчання починається в 5 років і триває 13;

У Північній Ірландії навчання починається в 4 і триває 14 років;

В Ірландії – теж у 4, але триває 15 років;

За словами Гриневич, навчання з 5 років – це дошкільна освіта. Натомість шкільне навчання практично у всіх країнах розпочинається з 6 років. У країнах, де навчання розпочинається раніше, це тільки на додаток до 12 років повної загальної середньої освіти. Тобто, де-факто, це теж дошкільна освіта.

Тривалість навчання в деяких країнах Європи



Тривалість навчання в країнах Європи / Фото НУШ

Окрім того, понад 95% учнів європейських шкіл, попри необов’язковість, продовжують навчання за академічним чи професійним спрямуванням і так завершують здобуття повної загальної середньої освіти.

Тривалість навчання на різних рівнях освіти така:

початкова освіта: 4 роки – у 10 країнах; 5 років – у 7 країнах, 6 років – у 17 країнах, 7 або 8 років – у 6 країнах.

базова освіта: 3 або 4 роки – у 23 і 12 країнах відповідно, 5 або 6 років – у 4 країнах.

профільна освіта: 3 роки – у 17 країнах, 4 роки – у 19 країнах, 2 роки – в одній країні (Литва) за тривалості базової освіти 6 років, 5 років – у 3 країнах.

Додамо, що для 5-річок потрібна легша програма, і на кінець 4 класу учні знатимуть і вмітимуть менше, ніж зараз. Тож, це буде потрібно надолужити в базовій школі, щоби на кінець 9 класу учні опанували базову програму й були готові до здобуття профільної освіти.

Що говорять дослідження? Європейські науковці стверджують, що кожен додатковий рік навчання призводить до понад 8% збільшення рівня заробітної платні у вже дорослого населення. Також це піднімає макроекономічну продуктивність безпосередньо на 6,2%.

Навчальне навантаження: європейці більше вчаться

Вчені з’ясували, скільки уроків мають учні в Україні та за кордоном протягом року. Дослідження показують, що чим більше занять мають учні, тим кращі в них результати.

Так, учні в українських школах навчаються менше 175-ти днів, визначених законом про освіту. Традиційно навчання закінчується до 1 червня, а в багатьох європейських країнах навчання довше, а літні канікули можуть тривати 6-12 тижнів. Тож, українські учні мають менше навчальних днів, ніж європейці, та ще й навчаються меншу кількість років.

Це призводить до того, що для засвоєння змісту освітніх програм відповідного рівня знань українським школярам надається менше часу, ніж їхнім одноліткам із європейських країн.