Також на цьому засіданні уряд скоротив термін дії сертифіката про одну дозу щеплення зі 120 до 30 днів.

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Зміни у роботі шкіл в жовтій зоні

З 6 грудня очно навчатимуться учні 5 – 11 класів лише тих закладах освіти, в яких вакциновано принаймні однією дозою 100% працівників, допущених до роботи.

Раніше у жовтих зонах було обмеження у 80%, але водночас це стосувалося і роботи початкових шкіл.

Чи змінилося щось для шкіл у червоній зоні? Для червоної зони обмеження для закладів освіти не змінилися – як і раніше, вони можуть працювати за умови повної вакцинації усіх працівників.

Нові обмеження в жовтій зоні

Українці, які не отримали принаймні одне щеплення проти COVID-19 або не мають негативного тесту чи сертифікату про одужання, у жовтій зоні не зможуть:

взяти участь у проведенні всіх масових заходів (це стосується культурних, спортивних, розважальних, соціальних, релігійних та інших заходів);

відвідувати кінотеатри та інші заклади культури, спортивні зали, фітнес-центри, басейни;

відвідувати бари, ресторани, кафе та інші заклади.

Без вакцинації можна у банки, АЗС, ветеринарні магазини, аптеки та всі продовольчі магазини. Проте, обов'язковим залишається носіння маски та дотримання фізичної дистанції у 1,5 метра.



Зміни для українців у жовтій зоні / Інфографіка МОЗ

До слова, з 8 листопада в Україні почали відстороняти від роботи невакцинованих педагогів. Частина з них за чотири тижні вже отримала щеплення та повернулася до школи, проте майже три тисячі вчителів досі відмовляються робити вакцинацію.

За даними МОН, досі не отримали щеплення проти COVID-19 2,8 тисячі педагогів шкіл. Найбільше відсторонень вчителів зафіксували в Рівненській (384 вчителі) та Київській (281 вчитель) областях.