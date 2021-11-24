У школі на Житомирщині учні отруїлися побутовою хімією: дітям надають медичну допомогу

У селі Житомирської області учень приніс до гімназії побутову хімію та, сказавши, що це солодощі, пригостив інших школярів. У результаті до закладу освіти довелося викликати швидку допомогу.

Інцидент стався селі Дівочках Черняхівської громади. Повідомлення про ймовірне вживання учнями гімназії побутової хімічної речовини до поліції надійшло від медиків.

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За даними поліції, близько полудня один з учнів гімназії приніс з дому пакунок з побутовою хімією та пригостив вмістом інших школярів, вважаючи, що це солодощі.

Через деякий час діти поскаржилися на печіння в роті та погіршення самопочуття. Тому до навчального закладу викликали медичну допомогу.

Нині лікарі обстежують та надають допомогу 11 школярам 9 – 11 років.

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Текст публікації поліції Житомирської області:

Поліція закликає батьків зберігати хімічні речовини у недоступному для дітей місці та навчати їх побутової безпеки:

24 листопада до поліції надійшло повідомлення від медиків про ймовірне вживання учнями гімназії у с. Дівочках Черняхівської громади побутової хімічної речовини.

Попередньо, близько полудня один з учнів навчального закладу приніс з дому пакунок з побутовою хімією та пригостив вмістом інших школярів, вважаючи, що це солодощі. Через деякий час діти поскаржилися на печіння в роті та погіршення самопочуття.

Відтак до навчального закладу викликали медичну допомогу. Нині лікарі обстежують та надають допомогу 11 школярам 2010 – 2012 років народження. Поліцейські працюють на місці події та з’ясовують всі обставини.