У школі Запоріжжя між директором та батьками виник скандал через килим: що сталося

У школі Запоріжжя стався конфлікт між директором і батьками, які вирішили продати килим із класу. Скандал дійшов навіть до поліції. Що сталося – читайте у статті.

Голова Громадського руху "Хочу вчитися" Катерина Звєрєва розповіла про інцидент, який стався в школі № 91 у Запоріжжі. Через конфлікт директорка написала заяву в поліцію з приводу крадіжки шкільного майна.

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З чого все почалося

Кілька років тому батьки першокласників зібрали гроші і купили новий килим у клас. Але через півроку Держпродспоживслужба забракувала килим і його сховали у шафу.

Килим, який так був потрібен і який батьки придбали для своїх дітей, виявився непотрібним і взагалі не підходящим через півроку після покупки. Тому він перемістився в шафу, де і простояв до кінця четвертого класу,

– зазначила Звєрєва.

Що вирішили зробити батьки

Там він і зберігався три з половиною роки. А по закінченні учнями 4 класу батьки вирішили забрати килим і продати його. А гроші з продажу зберігати на потреби школярів.

"Гроші від продажу килима знаходяться у батьків на потреби дітей у новому навчальному році, адже ніхто не сумнівається, що вони будуть", – додала вона.



Скріншот з групи батьків у вайбері

Директорка подала заяву в поліцію

Водночас директорка школи подала до поліції заяву про крадіжку килима. Тож, одній з мам довелося писати пояснення про те, що то за килим і звідки він взявся.



Скріншот з групи батьків у вайбері

Що кажуть у соцмережі

У коментарях користувачі відзначили, що директорка вчинила неправильно. Адже килим купували самі батьки й вони мають право його продати.

"Відверто кажучи я дуже сильно збентежений ступенем втрати моральних кордонів у тих, хто вчить наших дітей. (Може не точно висловив думку, але по нецензурному я вклався б у 2 слова)".

"Директорка просто мега дурочка".

"Ще одні схеми шахрайства засновані на маніпуляції почуттям відповідальності батьків перед своїми дітьми!"

"Що в школах, що в садку одне і теж, тільки побори зі словами "це все для ваших дітей".

А юрист Роман Корсун наголосив, щоб батьки не купували для школи нічого з того, що з них вимагають. “Якщо ж вирішили порушити закон, будьте готові, що вашими "добрими намірами" зацікавиться або Держпродспоживслужба, або поліція”, – підсумував він.

До слова, у київській школі №58 вчителька побила учня з особливими освітніми потребами. В Офісі омбудсмена повідомили, що педагогиню вже звільнили.