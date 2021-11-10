Про це заявив директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге. За його словами, наступні кроки у боротьбі з пандемією – пошук докази у вакцинації для дітей.

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Оскільки з’являється все більше доказів того, що школи зараз також є рушійною силою епідемії. У ВООЗ переконані, що потрібно починати вакцинувати дітей.

Раніше генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус наголосив, що біологи на 100% впевнені, що з'явиться ще один небезпечний вірус, поширення якого неможливо буде стримати. Тож людство повинне винести цінні уроки з пандемії COVID-19.

Коронавірус в Україні! За минулу добу, 9 листопада, в Україні зафіксували понад 23 тисячі випадків захворювання на коронавірус. Серед інфікованих понад півтори тисячі дітей. Від ускладнень COVID-19, на жаль, померли 816 пацієнтів.

До слова, наразі в Україні дистанційно працюють понад 7,3 тисячі шкіл. Найбільше їх на Одещині – 668 шкіл та Волині – 547 шкіл. Водночас на канікулах перебуває майже тисяча шкіл.

Ще понад 2,7 тисячі шкіл в регіонах червоної зони досягли показника вакцинації у 100% серед освітян та працюють у звичному режимі.

Станом на 8 листопада в Україні вакциновано принаймні однією дозою майже 93% освітян. Водночас двома дозами щеплено вже понад 492 тисяч працівників шкіл, а це 76,2% від загальної кількості вчителів.