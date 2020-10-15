Уряд прийняв зміни щодо забезпечення підручниками учнів і вчителів у школах, які перейшли з російської на українську мову навчання. Зокрема, 6 класи першими отримають шкільні посібники.

Про це повідомив тимчасовий очільник Міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет під час брифінгу, передає пресслужба МОН.

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Чому в школах не вистачає підручників? З вересня 2020 року школи, які раніше були російськомовними, перейшли на українську мову викладання. Тож, вони наразі не мають необхідної кількості підручників державною мовою.

Які зміни ухвалив уряд? Постановою Кабінету міністрів вносяться зміни щодо

забезпечення учнів підручниками під час переходу школи з навчання російською на навчання українською мовою;

встановлення на законодавчому рівні таких способів забезпечення учнів підручниками: видання, повторне видання, перерозподіл між закладами освіти.

У МОН наголосили, що спочатку підручниками будуть забезпечені 6 класи. Згодом відбудеться перерозподіл підручників для 8 та 9 класів, яких наразі не вистачає.

Натомість для учнів 5, 10 та 11 класів підручники були надруковані ще у 2018-2019 роках. А для 7 класів було надруковано та розвезено підручники у цьому році.

До слова, раніше у Міністерстві освіти і науки заявили, що повністю забезпечити учнів підручниками зможуть лише до кінця року.