Тимчасово виконуючий обов’язки міністра освіти і науки Сергій Шкарлет наголосив, що майже всі заклади освіти у всіх областях України забезпечені шкільними підручниками до 1 вересня.

Про це він сказав під час Серпневої конференції онлайн на тему "Освіта в умовах пандемії", передає 24 канал.

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За його словами, станом на 18 серпня школи всіх областей України забезпечено підручниками на 99,5 %. "Сподіваємося, що з 1 вересня місцеві органи влади доставлять всі підручники до закладів освіти", – додав Шкарлет.

Зазначимо, що Шкарлет не уточнив, про які саме підручники йдеться та для яких класів, але наразі відомо, що у 2020 році держава надрукувала нові підручники для учнів 3-х та 7-х класів. Так, за державний кошт загалом надруковано 4 мільйони 481 тисяча примірників підручників для 3-х класів, а також 2 мільйони 611 тисяч примірників для учнів 7-х класів.

Натомість наступного року планується друк підручників для 4 та 8 класів. Конкурс уже розпочато.