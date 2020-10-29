Школи Києва вийшли на навчання після осінніх канікул. Наразі майже всі школи будуть навчати учнів очно, лише 8 шкіл працюватимуть дистанційно через карантин.

Як навчатимуться учні в Києві

Як розповіла директорка Департаменту освіти і науки Києва Олена Фіданян у фейсбуці, у 29 жовтня, у школах Києва розпочалося навчання після осінніх канікул.

Цікаво! У Києві після канікул дистанційно працюватимуть лише 8 шкіл, інші навчатимуть дітей очно

Так, 8 шкіл міста (а це 1,8%) розпочали другу чверть у дистанційному форматі. Також у кожній третій школі (а це 142 заклади освіти) дистанційно навчаються окремі класи.

Наразі у школах столиці 585 вчителів хворі на коронавірус (1,5%), також на самоізоляції 310 працівників.



Навчання в Києві у другій чверті / Фото з фейсбуку Олени Фіданян

Директорка Департаменту освіти і науки Києва Олена Фіданян запевнила, що кожна школа вже випробувала свої індивідуальні моделі організації навчання, внесла певні коригування та розпочинає другу чверть більш впевнено.

Особливості другої чверті

Вона найкоротша та завершує перший семестр. Її фіналом буде семестрове оцінювання.

Це період зміни погодних умов та, як правило, зростання респіраторних захворювань.

Фіданян додала, що викликів не меншає, але COVID-19 не має стати на заваді навчальному процесу.

Як пройшла перша чверть

Олена Фіданян також підбила підсумки першої чверті та назвала особливості другої.

За її словами, навчальні заклади Києва успішно пройшли першу чверть. "У двох районах міста (Деснянському та Дніпровському) не було жодної школи, яку б повністю перевели на дистанційне навчання", – наголосила вона.

Окрім того, протягом першої чверті в онлайн-режимі у різні періоди працювали 20 шкіл, з них лише 2 на лівому березі. Найбільше дистанційних шкіл було в Оболонському (7) та Печерському (5) районах. Змішану форму навчання найменше застосовували для учнів початкової школи.



Навчання в Києві у першій чверті / Фото з фейсбуку Олени Фіданян

Яка ситуація зі школами в Київській області

В Київській області 703 школи продовжують перебувати на осінніх канікулах. Загалом, навчальні заклади, які опинилися в червоній зоні після канікул працюватимуть дистанційно. Йдеться про міста Бориспіль, Васильків, Обухів та Бориспільський і Обухівський райони.



Також на дистанційні формі навчання до 15 листопада перебувають 22 заклади професійної освіти та 11 закладів фахової перед вищої освіти в області.

Щодо садочків, то в Київській області в умовах карантину працює 780 закладів дошкільної освіти, які відвідує майже 55 тисяч дітей. Наразі на самоізоляції перебувають 14 садочків.