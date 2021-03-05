Усім навчальним закладам на Львівщині рекомендують з 9 березня перейти на дистанційний режим навчання. Таке рішення прийняла обласна комісія ТЕБ і НС через різке погіршенням cитуації з COVID-19.

У Львівській обласній держадміністрації наголошують, що рішення не стосується лише роботи дитячих садочків та інтернатів.

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Окрім цього, з 15 березня в Львівській області рекомендують розпочати канікули у школах.

Керівник департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис каже, що на Львівщині – стрімке погіршення ситуації із захворюваністю на коронавірус.

За його словами, у кожної другої-третьої людини, яка тестується, є позитивний результат. Також збільшується кількість викликів швидкої до людей з підозрою на коронавірус і кількість госпіталізованих в лікарні області.

Як зазначив керівник департаменту освіти і науки Львівської ОДА Олег Паска, зростає захворюваність і серед дітей, які відвідують навчальні заклади на Львівщині.



Зазначимо, МОЗ оновило розподіл на карантинні зони. Львівську область віднесли з "жовтого" до "помаранчевого" рівня епідемічної небезпеки.



Правила адаптивного карантину / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу